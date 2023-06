Mercato freddo su piano Italgas, titolo in coda al Ftse Mib

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) 15 giu - Il mercato accoglie con freddezza il nuovo piano strategico di Italgas al 2029. A Piazza Affari i titoli del gruppo registrano la peggiore prestazione sul FTSE MIB con una flessione. Italgas prevede di superare i 2,7 miliardi di fatturato nel 2029, con un Ebitda oltre gli 1,8 miliardi, mentre per il 2023 i ricavi saranno superiori a 1,75 miliardi, l'Ebitda a circa 1,18 miliardi e l'Ebit a 680 milioni. Nell'arco del piano la società stima quindi «una crescita media annua (Cagr) di fatturato ed Ebitda di circa l’8%» e «le azioni messe in campo, inclusa la previsione di una progressiva riduzione della leva finanziaria attesa a fine piano al 59% circa, permetteranno di mantenere tale livello medio di crescita anche per l’utile».

Il gruppo ha esteso al 2026 la politica dei dividendi, con la distribuzione di una cedola pari al livello più alto tra un payout del 65% e il dividendo pagato sul 2022 maggiorato del 4% annuo. Il piano mette in campo 7,8 miliardi di investimenti (dagli 8,6 del precedente che includeva però il miliardo circa speso per l'acquisizione di Depa), di cui 4,6 per la rete italiana. Il gruppo valuterà nuove opportunità di crescita esterna nel settore idrico e ha messo da parte anche 100 milioni per possibili M&A nel gas.