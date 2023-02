Mercato: l'incertezza tra caro benzina e l'auto elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dubbio più diffuso tra gli italiani è la scelta dell'alimentazione della prossima auto. L'automobile più richiesta nei prossimi mesi sarà un suv ibrido o benzina, di colore nero o grigio, con un costo medio di 28.900 euro e deve necessariamente avere un alto livello di protezione. Non è un indovino a dirlo ma è la risposta ad un'analisi condotta da AutoScout24 che ha coinvolto la propria community per delineare i principali trend del mercato del nuovo.

Mercato dell'auto: un avvio 2023 con segno positivo

Nonostante il 2022 sia stato archiviato con il segno negativo (meno 9,5%), negli ultimi mesi il mercato delle auto nuove ha registrato una crescita significativa: a dicembre 2022 più 20,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e a gennaio 2023 un aumento del 19,3% (dati Unrae). Un dato positivo nonostante le difficoltà che il settore ha dovuto superare negli ultimi anni, prima tra tutte i ritardi nelle consegne o l'indisponibilità delle vetture.Cosa accadrà nel 2023 nel mercato delle auto nuove? Quali sono le intenzioni di acquisto degli italiani? Una risposta arriva dall'analisi di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online pan-europeo, che ha coinvolto la propria community per delineare i principali trend del mercato del nuovo.I comportamenti d'acquisto degli automobilisti italiani sono fortemente influenzati dall'aumento del costo dei carburanti.

Tra chi ha intenzione di acquistare un'auto nuova nei prossimi mesi, oltre un terzo (36%) ha cambiato idea sulla scelta: in particolare, il 23% è passato da voler acquistare una vettura termica a una ibrida/elettrica e il 13% a una versione termica meno potente e che consumi meno. Una scelta che di conseguenza si riflette sulle intenzioni di acquisto di auto nuove per i prossimi mesi: al primo posto gli italiani indicano le ibride (33%), seguite dalle benzina (32%). Cala il diesel (23%) mentre le elettriche pure non superano il 4,6%. Prosegue, quindi, la difficoltà delle auto elettriche che non riescono a superare la diffidenza degli italiani: a frenare la loro ascesa, infatti, gli utenti segnalano come barriera principale la scarsa autonomia delle batterie (per il 35% del campione) e il costo elevato (33%). La carenza delle colonnine di ricarica, altro tema rilevante, è segnalata “solo” da un utente su cinque. E su questo gli incentivi possono essere determinanti: oltre quattro utenti su dieci intenzionati ad acquistare vetture tradizionali (diesel o benzina), sarebbero disposti a orientarsi su vetture elettrificate.

Prezzo auto: spesa media in crescita

Il tema del budget a disposizione per l'acquisto di un'auto è un tema delicato e che negli ultimi tempi ha subito un arresto dovuto alla situazione economica difficile che molte famiglie si sono trovate ad affrontare. Ma anche da questo fronte arrivano buona notizia: dall'analisi emerge che in media prevedono una spesa di 28.900 euro, un dato in crescita del +12,9% rispetto alla rilevazione dello scorso anno (25.600 euro). E la scelta ricade su un'auto nuova piuttosto che usata motivata dal fatto che il 17% indica a pari merito una questione di fiducia e di abitudine.Mentre sul fatto di cambiare auto, la maggior parte lo fa per puro piacere e voglia di cambiare (25%), ma soprattutto (38%) vorrebbe sostituire l'auto perché datata. Un aspetto, quest'ultimo, che può realmente favorire il rinnovo del parco circolante, dato che la vettura da cambiare ha in media circa dieci anni, ma per il 27% ha 15 anni o più.

Auto nuove: cresce l'attenzione alla sicurezza

Tra le funzionalità e gli accessori che non possono mancare, emergono i dispositivi di sicurezza attiva, come l'Abs, l'Esp, l'Asr il Tcs, segnalati da ben l'81% degli utenti (lo scorso anno era del 67%). Seguono i dispositivi di assistenza durante la guida (60%), come ad esempio il sistema di mantenimento della corsia e l'adaptive cruise control, il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) segnalato dal 55% del campione e il cambio automatico da quasi un automobilista su due.Alla luce di tutte queste preferenze, per il 2023 si segnala l'aumento ulteriore dell'interesse per i suv, crossover e fuoristrada, indicati da ben il 62% del campione (+21% rispetto al 2022).