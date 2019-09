Mercato interno - Sylvie Goulard

Al Mercato interno sbarca la francese Sylvie Goulard, 55 anni, vicepresidente della Banca di Francia e ministro della Difesa per un brevissimo periodo nell'esecutivo Philippe (è rimasta in carica da maggio a giugno 2017). In precedenza, Goulard ha seduto dal 2009 al 2017 all'Eurocamera come membro del Movimento democratica, sigla centrista e socio-liberale oggi confluita in Renew Europe.