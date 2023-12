Mercato del lavoro 2023, la rivoluzione invisibile

A fronte del persistere dell’inflazione in Italia e in altri paesi europei, il 41% degli intervistati sta cercando attivamente un impiego con stipendio superiore per far fronte ai costi della vita alle stelle. Un altro 34% sta diventando più flessibile nella ricerca del lavoro, prendendo in considerazione ruoli che prima non avrebbe mai considerato. Sorprendentemente, solo il 18% ha cercato di utilizzare l’aumento del costo della vita come moneta di scambio per negoziare stipendi più elevati nel corso dell’ultimo anno e solo il 5% ha avuto successo in queste negoziazioni.

Stiamo vivendo un’epoca che potremmo definire “della grande contraddizione”, nella quale si cambia – soprattutto per necessità economiche – anche se si è soddisfatti. L’apertura dei dipendenti italiani al cambiamento non è dovuta solo all’insoddisfazione per il proprio lavoro: il 37% intervistati è infatti soddisfatto delle proprie mansioni e 1 su 2 del proprio anche dello stipendio attuale. Si tratta di un segnale che può sorprendere i datori di lavoro e che sottolinea quanto sia difficile attrarre e, soprattutto, trattenere i talenti, anche quelli soddisfatti che magari, in altri momenti, non avrebbero mai considerato nuove opportunità professionali.

Le aziende, dunque, devono fare la loro parte e mostrarsi più vicine ai lavoratori altrimenti si rischia che si incrini il rapporto di fiducia e collaborazione e che i migliori talenti guardino altrove. Il 70% dei lavoratori – un numero abbastanza elevato – ha dichiarato che i propri datori di lavoro non hanno intrapreso nessuna azione per combattere gli effetti dell’inflazione, a parte concedere aumenti di stipendio. Una maggioranza più contenuta (53%) ritiene che le retribuzioni debbano essere ritoccate in modo da tener conto dell’inflazione, a prescindere dalle prestazioni del dipendente. Il dato preoccupante è che il 75% dei partecipanti al sondaggio dubita che il proprio stipendio riesca a stare al passo con l’inflazione il prossimo anno.

La trasparenza è davvero una delle carte vincenti e i numeri lo confermano: quasi 9 persone su 10 ritengono che le aziende, durante il processo di recruitment, dovrebbero essere più limpidi riguardo alle proprie politiche salariali, incluso il modo in cui intendono adeguare i salari al costo della vita. Non affrontare questo problema può rendere l’azienda meno attraente a potenziali candidati, soprattutto in un’epoca in cui, secondo i lavoratori, solo un terzo delle imprese sta adottando ulteriori misure per combattere attivamente gli effetti dell’inflazione. Sarebbe un’ottima occasione per differenziarsi che, a mio avviso, non andrebbe sottovalutata.

* Managing Director di PageGroup