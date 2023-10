Mercato lento da Sotheby’s Paris

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il catalogo ‘Modernites’ proposto la sera del 19 ottobre da Sotheby’s Paris ha confermato il rallentamento del mercato e la sua dipendenza dalle garanzie per i lotti milionari. Dei 46 lotti originariamente in catalogo ben otto sono stati ritirati prima dell’inizio dell’asta (lotti 10, 12, 16, 17, 18, 23, 26, 35), fra cui una composizione della serie ‘Aerei’ di Boetti stimata 1,5-2 milioni di €, e sette lavori sono rimasti invenduti (lotti 11, 34, 36, 37, 40, 44, 45). I 31 lotti venduti hanno portato un ricavo di 37,5 milioni di euro, dipendente per il 30% dall’unico lotto oltre i 10 milioni di €.

René Magritte, La valse hésitation, 1955

La pratica di ritirare un gran numero di opere, con stime anche milionarie, per evitare che rimangano pubblicamente invendute, è facilitata dalla ridotta circolazione dei cataloghi cartacei, poiché essi vengono rimossi dalle versioni online. Questa pratica incrementa la già scarsa trasparenza del meccanismo delle aste e si aggiunge al sistema delle garanzie nel sostenere in maniera artificiale risultati ‘di facciata’ che mortificano la funzione di bilanciamento pubblico dei prezzi a seguito di una gara che dovrebbe esser tipica delle case d’asta. Sette lotti risultavano garantiti da parte terza e, pertanto, già venduti prima dell’inizio dell’asta; in almeno tre casi il lotto sembra finito al garante in assenza di altri rilanci: un Dubuffet che non ha raggiunto il milione di euro, uno Chagall che ha sfiorato 900mila €, nonché la composizione ‘Accord Bleu (RE 52)’ del 1958 di Yves Klein ferma a 2,1 milioni (2,6 milioni con le commissioni) da una stima ben più elevata di 4-7 milioni di euro.

Un secondo catalogo di arte Moderna della sera del 20 ottobre aggiunge 6 milioni di ricavi, in assenza di lotti milionari e con diversi invenduti.

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Natura, 1959-1960





Magritte sostiene l’arte Moderna

La proposta invero ridotta di opere surrealiste è guidata da una tela di medie dimensioni di Magritte raffigurante la classica mela ‘La valse hesitation’ del 1955: partita da una insolita stima garantita di 10,5-15,5 milioni di euro, brevemente contesa fra tre telefoni, è finita venduta sotto la stima a 9,5 milioni, pari a 11,2 milioni di euro con le commissioni. Un secondo lavoro di Magritte ‘Le modele rouge’ del 1948 conteso da cinque compratori fra cui il gallerista Vedovi, ha superato la stima di 1-1,5 milioni per chiudere la gara a 2 milioni con le commissioni ad una signora in sala; anche la composizione ‘La Gate’ ha superato le stime raddoppiando quella bassa a 520mila €, mentre ‘La bue secrete’ è restata invenduta da una stima di 700mila - 1 milione di €.



Yves Klein, Accord Bleu (RE 52), 1958

Hanno trovato compratori oltre le garanzie un caratteristico lavoro di Soulages del 1988 a toni neri e blu, che ha sfiorato 1,1 milioni da una stima di 800mila - 1,2 milioni di €, e una composizione astratta a toni rossi e neri «Kenju» del 1991 di Kazuo Shiraga che ha superato di poco la stima alta di 700mila €.

La sorpresa positiva della serata rimane una solare grande composizione modernista del 1919-23 «La Forme du jaune» (in foto in apertura) di Frantisek Kupka che ha raggiunto la stima alta di 3 milioni per finire.a 3,7 milioni di euro con le commissioni, senza bisogno di alcuna garanzia.