Mercato M&A in frenata, consulenza più sofisticata

«Stiamo assistendo - continua Sciolla - ad una discreta attività da parte di tutti i player. Seppure con una flessione per i cosiddetti mega-deal, assistiamo ad una proliferazione di opportunità per le operazioni di taglia medio-grande, tra i 300 milioni e i 700 milioni, meno aste competitive, più situazioni proprietarie e in esclusiva. Molti fondi di private equity hanno iniziato il fund raising e, pertanto, ci attendiamo che l’attività riprenda con ancora più vigore a breve. Notevole permane l’attenzione degli operatori di private equity nel settore delle infrastrutture dove notiamo una notevole attività».

Di sicuro, la volatilità del mercato, il rischio di recessione e l’incremento dei tassi di interesse stanno disincentivando le operazioni di grandi dimensioni, ad alto multiplo e con leva elevata, tipiche dei fondi di private equity. «Ne risentono inevitabilmente - afferma Francesco De Gennaro, partner di Dla Piper - anche la tempistica e la strategia di exit: i periodi di detenzione tendono ad allungarsi e si valutano dismissioni parziali o vie di uscita alternative. A beneficiarne sono le politiche espansive dei clienti corporate dotati di disponibilità finanziarie, che hanno riacquistato competitività grazie all’aumento del costo del denaro e alla capacità di esprimere sinergie industriali e operative. Sul versante del debito, il rallentamento del leverage finance più tradizionale è in parte compensato dall’espansione dei fondi di private debt e alternative lending».

Incide poi la difficoltà sui finanziamenti. «Il costo del denaro e la difficoltà di finanziare tramite high yield bond le operazioni di private equity più grandi - osserva Eliana Catalano - ha inciso sulla tipologia e la dimensione delle operazioni. Negli ultimi anni in Italia è cresciuto molto il mercato del private debt e stiamo cominciando a vedere anche nel nostro Paese l’impiego dei continuation funds».

«Quando la scadenza dei debiti - sostiene Penco Salvi - si avvicina anche le grandi società possono trovarsi in difficoltà a rifinanziarsi a tassi sostenibili, così nascono le operazione di cessione di non-core asset e altre operazioni per creare liquidità». Ma quali sono le clausole più utilizzate in questa fase di incertezza sui mercati? «La clausola di earn-out - dice Antonio Segni- è utilizzata da tempo ma non mi sembra particolarmente adatta e risolutiva in questo momento di incertezza, in quanto presuppone una fiducia dell’imprenditore, o dell’investitore, rispetto alle previsioni di risultati futuri. Vedo molto utilizzate clausole di liquidation preference, che proteggono l’investitore soprattutto dal rischio di minor accrescimento del valore della target rispetto agli obiettivi di rendimento».

«Gli investitori - conclude De Gennaro - chiedono un approccio sempre più creativo. L’evoluzione riguarda le strutture di investimento più che le singole clausole contrattuali. La diversificazione delle strategie sta favorendo la convergenza tra debito ed equity e, in particolare, la sottoscrizione di strumenti finanziari ibridi - anche non partecipativi - convertibili in azioni ordinarie o di classe speciale. La combinazione di investimenti in debito ed equity può peraltro contribuire alla sostenibilità degli oneri finanziari in una fase di continuo rialzo dei tassi».