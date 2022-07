Mercato selettivo per i dipinti e l’arte antica

Antonio Canova. Maddalena Giacente (Recumbent Magdalene) eseguito 1819-22. Stima 5-8.000.000 £, invenduto da Christie's

Lotti milionari invenduti

La sorpresa negativa dell'asta riguarda la mancata vendita di una rara statua di Antonio Canova ‘Maddalena Giacente' recentemente ritrovata e proposta alla stima di 5-8 milioni di sterline. Il fascino per il marmo riscoperto, da sempre rimasto in nobili mani inglesi sin dalla sua commissione (1819-1822) per 1.200 £ di allora, non è stato sufficiente ad attirare acquirenti per una stima tutto sommato ragionevole data la rarità ed il soggetto sensuale, nonché la notorietà dell'autore. Forse potrebbe esser sintomo di qualche dubbio intimo sull'attribuzione o della mancanza di fondi ai musei che potrebbero volerlo acquisire. Anche un acquarello di Turner, maestro di questa tecnica, rimane al palo: ‘Heidelberg with a Rainbow' del 1840 era stimato 3-4 milioni di £ e tornava sul mercato dopo meno di 10 anni dopo aver realizzato 4,6 milioni di dollari nel gennaio 2013: si tratta forse di un'altra speculazione giustamente punita dal mercato? Sembra esaurita anche la spinta sul mercato di Artemisia Gentileschi, la cui ‘Betsabea al bagno' resta in mano al venditore alla stima di 600-800mila £.

Un mercato meno ricco ma più genuino?

Sono oramai diversi anni che il mercato dell'antico soffre a causa del cambiamento di interesse dei collezionisti globali e di nuova generazione. Si salvano come sempre i nomi noti al grande pubblico, soprattutto se protetti da garanzia, anche se si tratta di opere di secondo livello come il ritratto di Botticelli venduto a New York a inizi anno, o il famoso ‘Salvator Mundi' attribuito a Leonardo. La differenza col mercato del moderno e contemporaneo è però a mio avviso dovuto più che altro al processo di finanzializzazione di quest ultimo, che non sembra aver toccato l'arte antica allo stesso modo. La differenza sta tutta nelle garanzie: oramai è raro veder lotti con stime oltre i 5 milioni in asta senza la protezione delle garanzie, perché la transazione non riguarda tanto l'opera d'arte ma la transazione finanziaria speculativa costruita sulla stessa. Il mercato del ‘900 e contemporaneo a livello alto è oramai ‘drogato' da questo ‘too big to fail' mentre lo stesso non è avvenuto nella arte antica, troppo ‘complicata', ‘occidentale' e ‘da esperti'. In questo settore mancano inoltre le ‘balene': mega gallerie e collezionisti/dealer miliardari come Gagosian, Nahmad e Mugrabi per fare qualche nome, capaci di influenzare i mercati ed interessati a mantenere il valore dei loro ‘stock'. Forse quindi i risultati di questa settimana rappresentano un mercato ‘vero', non influenzato da distorsioni, falsificazioni e speculazioni, che anzi punisce gli speculatori: un mercato che valorizza le opere giuste al prezzo giusto. Un mercato che ci piace.