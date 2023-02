Ascolta la versione audio dell'articolo

Dietro alla composizione di una nuova realtà societaria c'è strategia, analisi del mercato e profonda conoscenza del cliente finale. Quando questa conoscenza data 50 anni a sostegno dell'imprenditorialità italiana, del tessuto produttivo del nostro paese, ovvero le PMI, si può davvero parlare di un'operazione a supporto della Digital Transformation.



Sisthema Spa entra sul mercato aggregando due realtà di eccellenza con quasi 50 anni di esperienza, Sirio informatica e sistemi e Panthera, dove la competenza sui software proprietari si affianca alla continua ricerca sull'upgrade tecnologico della propria offerta.

Ben il 30% delle risorse umane, infatti, è dedicato ad attività di sviluppo e manutenzione software; un investimento ripagato dalla forte fidelizzazione del parco clienti: 10% è la percentuale di quelli fedeli da 50 anni.



Sisthema è una software house multiprodotto che serve 2500 clienti nell'interezza della gestione dei processi aziendali, con forte capacità di investimento e con numeri decisamente di rilevo.

I dati degli ultimi 3 anni:

+30%: aumento risorse umane

da 4 a 7 sedi: capillarità territoriale

da 20 a 30 mln€: la crescita del fatturato

Mercato software: innovazione e regia tecnologica, i must have per le aziende

Il carattere distintivo di una realtà come Sisthema è la sua forte vocazione made in Italy data da una profonda conoscenza dei processi delle imprese.



Il cuore della digitalizzazione delle imprese sono infatti gli ERP: software fondamentali per la gestione delle attività quotidiane di business che mettono in relazione le diverse anime dell'azienda garantendo uno scambio di informazioni costante, sicuro e coerente sia all'interno che all'esterno. Attraverso l’implementazione degli ERP e dell’estensione della loro mansione a tutta la supply chain, il software diventa la cabina di regia tecnologica in grado di far dialogare in maniera sicura e organizzata tutti i soggetti che gravitano intorno alle imprese. Fornitori, collaboratori, banche, dipendenti, tutti gli attori coinvolti dialogano attraverso un’unica grande piattaforma, sempre più integrata nelle nuove tecnologie mobile, seguendo i ritmi e le abitudini lavorative, non più necessariamente vincolate al luogo di lavoro. Per il continuo susseguirsi di norme e regole che i software, in particolare gestionali e ERP, devono recepire tempestivamente, la profonda conoscenza delle normative italiane e l'alta specificità permettono un intervento rapido e coerente che può fare la differenza rispetto a competitor internazionali. Una delle prerogative del mercato italiano, in cui il manifatturiero non fa eccezione, è difatti la grande specificità: le soluzioni vincenti devono essere altrettanto verticali e questo fa sì che le software house come Sisthema abbiano acquisito nel corso degli anni una capacità di ascolto e di adattamento superiori a quelle dei competitor internazionali, che spesso conoscono la standardizzazione come soluzione preferenziale o, peggio, unica.



Sisthema, come software house italiana, ha la solidità necessaria per seguire progetti anche molto complessi e si fa inoltre forza dall'appartenenza a Var Group, con una garanzia, da un lato, di investire con continuità sul prodotto e, dall'altro, di integrare un offering IT a 360°: dal software gestionale alla security, dall'intelligenza artificiale al data analysis, dal cloud alla realtà virtuale, un partner unico per abilitare l'innovazione dei processi, migliorandone efficienza e produttività, la chiave per evolvere e misurarsi sui mercati globali.



La profonda conoscenza del mercato, delle sue dinamiche collaterali, è una marcia in più. Le imprese italiane si muovono all'interno di scenari complessi che necessitano di una visione a 360° dell'ecosistema impresa, dalla finanza alla supply-chain, al coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Questo è il trend che indirizza nello sviluppo dei software deputati alla gestione dell'azienda, ampliando gli ambiti di competenza dell'ERP che oggi deve aprirsi verso l'esterno, oltre le mura dell'azienda, assumendo un ruolo di vera e propria regia tecnologica dei processi. Conoscere il mercato, essere flessibile e una roadmap di investimenti chiara garantiscono il vero vantaggio competitivo.



La visione di Sisthema è quindi ambiziosa: portare nelle aziende italiane gli strumenti per gestire i processi a 360°, ampliando i compiti dell'ERP a tutti gli ambiti a corollario, coinvolgendo l'ecosistema di soggetti che gravitano attorno all'impresa. D'altronde la mission dichiarata è molto chiara: perseguire la soddisfazione del cliente. Come farlo? La Digital Transformation è, ormai in tutti gli ambiti, una realtà che non si arresta; servono le competenze per anticipare, intercettare e tradurre in valore tangibile le esigenze del mercato.



