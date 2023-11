Mercato tutelato, Salvini: rimediare a errore. E dal Pd appello al governo per una proroga

Fdi: fine mercato tutelato responsabilità di Pd e M5S

“Siamo ormai abituati alle fake news di Schlein, Conte e compagnia ma che addirittura raccontino bugie su cose fatte da loro mi sembra davvero paradossale”. Così ribatte Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia. “Il Pnrr, preparato inizialmente dal Conte II e poi concluso dal ‘governo dei migliori’ tra cui il Pd e i 5 stelle, e non votato, è utile ricordarlo, solo da Fratelli d’Italia, contiene tra gli obiettivi che se non raggiunti, non consentono il pagamento delle rate, l’obbligo di fine del mercato tutelato per l’energia e quindi di passaggio a quello libero - aggiunge - Dunque Conte e il Pd imputano al Governo Meloni la responsabilità di una clausola che loro hanno inserito nel Pnrr, offrendo in cambio ‘maggior tutela’ all’Ue. Tutto ciò è davvero grottesco. Il decreto energia approvato ieri stabilisce prezzi calmierati di luce e gas per le imprese energivore, un provvedimento che vale 27,4 miliardi di investimenti per sostenere famiglie e imprese per renderle ancora più protagoniste di una transizione bilanciata e realistica. Le bugie le lasciamo a chi oggi polemizza, ma fino a qualche tempo fa non è stato capace di gestire i fondi pubblici, commettendo errori drammatici a cui il Governo Meloni sta ponendo rimedio con interventi strutturali a tutela delle famiglie e delle imprese”.

M5s: anche Salvini perplesso, Meloni si interroghi



E scende in campo anche il Movimento Cinque Stelle. “Invece di insistere con l’indegno scaricabarile messo in piedi stamattina dai parlamentari di Fratelli d’Italia, sullo stop del mercato tutelato Meloni dovrebbe iniziare a farsi due domande, se persino il suo vicepremier Salvini è perplesso, o meglio contrario. Il che è tutto dire, oltre alla conferma che le divisioni in maggioranza ormai sono la regola e non l’eccezione. Il discorso è semplice: tutti i paesi europei stanno mettendo a riparo famiglie e imprese dalle oscillazioni del costo dell’energia. Questo perché il quadro economico del Vecchio Continente si sta complicando e abbiamo due guerre in corso vicinissime, che impattano non poco sul mercato dell’energia. Almeno su questo fronte, il ministro Fitto doveva evitare di chinare il capo con l’Ue: a Bruxelles bisognava spiegare che non è questo il momento storico per togliere una così delicata tutela a quasi sei milioni di famiglie, praticamente più di un sesto degli abitanti del paese. Il governo non solo ha fatto spallucce in Europa, ma ha tergiversato per settimane riducendosi a dare la mazzata definitiva a queste famiglie fragili a un mese e poco più dalla scadenza. Informare i cittadini sulle insidie del mercato libero ora è impresa improba. Invece di puntare sempre il dito contro qualcun altro, forse non sarebbe più consono ogni tanto un mea culpa dalle parti di palazzo Chigi?”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Attività Produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti.

Facile.it: 13 mln italiani ignorano chiusura mercato tutelato

Nessun rinvio in arrivo per la fine del mercato tutelato dell’energia, ma gli italiani sono pronti? Pare di no, almeno per gli oltre 13 milioni di connazionali che, secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, nemmeno sanno che il servizio di tutela è destinato a chiudere. E quasi 6 milioni di consumatori non sanno dire se il contratto che hanno attualmente sia nel mercato tutelato o nel libero. Analizzando più da vicino le risposte di chi ha dichiarato di avere un contratto di fornitura luce o gas nel mercato tutelato, ma non sapeva della fine del regime di tutela, emerge che quasi 2,5 milioni di italiani non hanno fatto ancora nulla per passare al mercato libero. La scarsa conoscenza dell’argomento porta con sé una serie di paure, alcune comprensibili, altre infondate. Ad esempio, circa 1 milione di connazionali ha detto di temere di restare senza fornitura, mentre il 12% ha dichiarato di aver paura che le tariffe aumenteranno.





