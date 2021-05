Mercato unico, la Svizzera interrompe il negoziato: nessun accordo con l’Ue

Secondo gli svizzeri, la libera circolazione dei cittadini si sarebbe dovuta applicare solo per «i dipendenti e le loro famiglie», mentre per l’Ue avrebbe dovuto riguardare «tutti i cittadini». Questo però avrebbe comportato «un cambio di paradigma nella politica migratoria svizzera, anche con conseguenze per l’accesso all’assistenza sociale», ha affermato il ministro degli Esteri Ignazio Cassis.

Il rammarico Ue: ora relazioni invecchieranno

La Commissione Ue ha preso atto con «rammarico» della fine delle trattative, ricordando i «progressi compiuti negli ultimi anni». L’esecutivo di Bruxelles ha spiegato che «l’accordo quadro istituzionale Ue-Svizzera era pensato come base per rafforzare e sviluppare le relazioni bilaterali per il futuro». Con l’obiettivo di «garantire che chiunque operasse nel mercato unico dell’Ue, a cui la Svizzera ha un accesso significativo, si trovasse nelle stesse condizioni».

«Una questione fondamentalmente di equità e certezza del diritto», perché un «accesso privilegiato al mercato unico deve significare il rispetto delle stesse regole e degli stessi obblighi»: è questa la sostanziale obiezione degli europei alle ritrosie svizzere.

A cui si aggiunge un avvertimento: con questo nulla di fatto, adesso, «la modernizzazione delle relazioni non sarà possibile e gli accordi bilaterali invecchieranno inevitabilmente».