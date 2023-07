Mercato USA +17,8% nel secondo trimestre a quasi 4 milioni di veicoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il secondo trimestre fa segnare una ripresa dell’industria automobilistica negli Stati Uniti grazie “all’esplosione” della domanda (+13,3% a 7.471.109 veicoli), finora repressa, dei consumatori. Le forti spedizioni di flotte e la crescita delle vendite a privati stanno alimentando la ripresa, dopo la grave carenza di chip e la pandemia. La mancanza di parti continua a diminuire presso molti produttori, consentendo di fornire più veicoli ai concessionari e ai clienti delle flotte. Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 21% a giugno, raggiungendo 1,38 milioni di unità, secondo le stime preliminari di GlobalData. Il volume al dettaglio è stato di 1,097 milioni di unità, mentre quello delle flotte è stato di 282.000, corrispondenti al 20% del volume complessivo.

Le vendite di veicoli leggeri erano previste in aumento dal 16% al 23% a giugno secondo stime di J .D. Powe r -Gl ob a lDa t a , Co x Automotive e SP Global Mobility. Il tasso di vendite annualizzato e stagionalmente adeguato (SAAR) per giugno è stato di 15,8 milioni, vicino al limite superiore delle previsioni (15,2-15,9 milioni). Il ritmo delle vendite di giugno, il terzo più alto dell’anno finora, è aumentato rispetto ai 15,1 milioni di maggio e ai 13,1 di giugno 2022. Nonostante sia rimasto al di sotto dei 15 milioni per gran parte del 2022 a causa dei livelli estremamente bassi di inventario, il tasso SAAR è finora rimasto stabile o ben al di sopra di quel livello ogni mese quest’anno. Tuttavia, i volumi dell’industria rimangono inferiori agli anni di boom (2015-19), quando le vendite annuali negli USA superavano i 17 milioni di unità. GlobalData, citando le famiglie americane resilienti che sembrano non preoccuparsi dei prezzi di transazione quasi record e dei tassi di interesse in aumento, ha aumentato la sua previsione di vendite negli Stati Uniti per l’intero 2023 di 500.000 unità, portandola a 15,4 milioni.

Giugno ha concluso un primo semestre più forte del previsto, anche se alcuni analisti si aspettano che il ritmo delle vendite si raffreddi nei successivi sei mesi dell’anno a causa dei tassi di interesse più alti e della minore accessibilità, che indeboliscono la domanda, e della diminuzione della domanda repressa. Nel complesso, nel Q2 le vendite sono cresciute del 17,8% rispetto al secondo trimestre del 2022, a quasi 4 milioni di unità (3.986.680 per la precisione).