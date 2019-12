Mercatone Uno, solo offerte spezzatino: si apre lo scontro sui crediti dei fornitori Al tavolo del Mise i tre commissari non hanno dato certezze sul futuro del gruppo distributivo. Trattative in corso con i manifestatori di interesse, proroga a maggio 2020 della procedura straordinaria e della Cigs. Nessuna prospettiva per la sede di Imola. I fornitori in allarme: vantano 150 milioni di crediti ma a Roma risultano meno di 10 milioni (1,6% delle fatture) di Ilaria Vesentini

(Afp)

4' di lettura

Non ci sono buone notizie per Mercatone Uno e sul destino dei 55 punti vendita chiusi in giro per il Paese e i 1.700 dipendenti in cassa integrazione.

A meno che non si consideri tale l'annuncio che l'amministrazione straordinaria, in scadenza a fine mese, sarà prorogata fino a maggio 2020 e in parallelo saranno prolungati gli ammortizzatori sociali.

Questo l'esito del tavolo del 3 dicembre al Mise in un Parlamentino gremito di rappresentanti delle 13 regioni coinvolte e sindacati confederali e territoriali arrivati per avere dettagli sulle manifestazioni di interesse raccolte dai tre commissari che dallo scorso maggio hanno ripreso in mano il gruppo distributivo di Imola, in amministrazione straordinaria dal 2015 (salvo la parentesi fallimentare Shernon).

Nessuna offerta congrua nelle buste aperte un mese fa

Dalle slide fitte di numeri e percentuali presentate dalla triade governativa non è emersa alcuna certezza: risultano 14 manifestazioni di interesse, senza un nome e con quote variabili di negozi e di lavoratori che sarebbero recuperati, ma nessuna offerta per la sede di Imola (quella sull'A14 famosa per la grande biglia di vetro del pirata Marco Pantani) e i suoi 100 addetti.

«A oltre un mese di distanza dall'apertura delle buste ci si aspettava qualcosa di più», commenta all'uscita dell'incontro al Mise l'assessore al Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan. Molto rumore per nulla, avrebbe sintetizzato Shakespeare.

«Era un tavolo per dare atto del lavoro svolto dai commissari fin qui e per fare un riepilogo delle offerte arrivate da investitori nazionali ed esteri, i nomi non possiamo ancora farli», spiega il vice capo di Gabinetto Giorgio Girgis Sorial -. I commissari stanno prendendo contatti con ogni manifestatore per migliorare le offerte, si tratta comunque di gruppi distributivi, non solo dell'arredamento ma anche di altri settori merceologici».