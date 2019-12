Mercatone Uno, ultima beffa: niente rimborso a 10.500 clienti che hanno versato 4,5 milioni Ora per i clienti c’è la possibilità di insinuarsi nel passivo per recuperare le somme versate, anche se, in quanto creditori chirografari, rischiano di avere poca soddisfazione da eventuali rimborsi

(Ansa)

Hanno versato oltre 4,5 milioni di euro di acconti per cucine e arredamenti, ma ora 10.500 clienti di Mercatone Uno in tutt’Italia non saranno saldati e non vedranno la merce richiesta.

Il curatore del Fallimento Shernon Holding srl (la società che fino al fallimento di maggio ha controllato la catena imolese), avvocato Marco Angelo Russo, con una lettera a creditori e consumatori - riferisce la stampa bolognese - comunica «lo scioglimento dal contratto per l’acquisto dei beni mobili concluso con Shernon Holding Srl».

Questo dopo essere stato «autorizzato dagli organi della Procedura a sciogliersi dai contratti pendenti con i consumatori».

Cosa possono fare i clienti creditori

Ora per i clienti c’è la possibilità di insinuarsi nel passivo per recuperare le somme versate, anche se, in quanto creditori chirografari, rischiano di avere poca soddisfazione da eventuali rimborsi.

Domenico Arcuri, presidente di Avvocati dei consumatori, consiglia - scrive il Resto del Carlino - di non seguire il percorso civilistico ma «di fare un esposto in Procura: ci sono casi di persone che hanno versato acconti a pochi giorni dal fallimento, quando l’azienda non poteva non conoscere la situazione di dissesto».