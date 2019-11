Mercatone uno: la verifica sulle proposte d’acquisto

(Agf)

Sono 12 le manifestazioni di interesse presentate ai commissari straordinari dopo il fallimento di Shernon holding srl, la società che controllava la Mercatone Uno. Oltre 1.800 lavoratori sono in cassa integrazione fino al 31 dicembre, ma il fallimento coinvolge anche circa 500 creditori (piccoli artigiani, ditte individuali). Si stanno esaminando le offerte vincolanti e non si sa se l'interesse dei potenziali acquirenti è per Mercatone Uno nel suo complesso, o solo per alcuni dei 55 punti vendita L'Associazione fornitori Mercatone Uno ha recentemente chiesto l'annullamento dell'atto di vendita di Mercatone Uno a Shernon Holding dell'agosto 2018 fatto dalla prima amministrazione straordinaria.