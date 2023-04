Mercedes 76.955 immatricolazioni

Mercedes conquista la quinta posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 76.955 immatricolazioni contro le 65.496 del 2022 e facendo registrare una crescita del 17,5%. Come market share, secondo l’analisi fatta da ACEA, Mercedes ha raggiunto a marzo 2023 il 5,4% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 12.7% passando da 157.039 a 176.914 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell’anno non manca la Mercedes Classe C.

La "Baby Benz" è diventata sempre più matura: l’ultima generazione di Classe C ha segnato l’ingresso in un nuovo mondo ancora più digitale ed efficiente grazie alla trazione mild hybrid a 48 volt, all'alternatore-starter integrato e alla tecnologia ibrida plug-in che ne fa la prima gamma di Mercedes-Benz completamente elettrificata. Il sistema di batterie ad alta efficienza offre alla plug-in un'autonomia elettrica di quasi 100 km, un valore finora mai raggiunto in questa categoria. Come la Classe S adotta la seconda generazione di Mbux. Un significativo passo avanti è stato compiuto sia nell'hardware che nel software per rendere l'abitacolo ancora più digitale e intelligente: sugli schermi Lcd le visualizzazioni agevolano il comando delle funzioni comfort e della vettura. Tra gli elementi tecnici di spicco da segnalare il sistema Digital Light e l'asse posteriore sterzante.

