Mercedes aggiorna GLA e GLB, i sue suv di accesso alla gamma della Stella

Con le nuove GLA e GLB, Mercedes aggiorna in modo significativo quelle che considera da sempre le ambasciatrici dei suv alla base della gamma della Stella. Rinnovate nel look, oggi ancora più sportivo e dinamico, i due modelli a ruote alte portano a bordo sin dalle versioni d’ingresso, numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie ancora più completo. Nuove anche le motorizzazioni, con trasmissioni elettrificate e, nel caso di GLA 250 e, una propulsione ibrida ulteriormente sviluppata. Ecco in sintesi le novità introdotte dalle rinnovate GLA e GLB.

Mercedes GLA, più vicina al mondo dell’off-road

Con gruppi ottici, mascherina e paraurti ridisegnati, la GLA model year 2023 cambia del tutto fisionomia e ora strizza l'occhio ancora di più al mondo dell'off-road. La fanaleria anteriore che è a Led di serie su tutta la gamma, si segnala per l'introduzione di nuove luci diurne che di vanno ad abbinare con cerchi di lega dal nuovo disegno con misure che sono comprese tra 17 e 20 pollici. Debutta per questa occasione anche una colorazione esterna inedita e che è stata denominata Spectral Blue che va ad aggiungersi a quelle già disponibili per l’attuale modello.

Mercedes GLA, gli interni con finiture migliorate

Gli interni, invece, mantengono l'impostazione della versione uscente, ma offrono finiture ulteriormente migliorate. Sulle versioni base, i display misurano 7 pollici e 10,25 pollici, mentre il doppio schermo da 10,25 pollici è disponibile in opzione. In entrambi i casi è prevista la variante più evoluta dell'MBux, con strumentazione ridisegnata con tre diversi stili completamente selezionabili e cioè Classic, Sporty e Discreet oltre alla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Previsto l'assistente vocale e l'integrazione con le app di Mercedes.

Mercedes GLA, una selezione di tessuti green

Non mancano alcune curiosità, come i giochi da utilizzare sia pure a vettura fermo, attraverso gli appositi tasti sul volante. E ancora una nuova selezione di tessuti green e cioè riciclati o microfibra e pellami, tutti materiali che sono disponibile per i rivestimenti in base agli allestimenti, il tutto con inedite combinazioni cromatiche. Tutte le varianti in gamma, inoltre, con la nuova generazione offrono dotazioni di serie anche più ricche, inclusi anche pacchetti molto più completi di Adas e cioè di sistemi di assistenza alla guida per la sicurezza di marcia.

Mercedes GLA, motorizzazioni più efficienti

Un ulteriore passo avanti ha fatto l'elettrificazione: ora è prevista una gamma di motori molto più efficienti. Si potrà scegliere fra i benzina mild hybrid a 48 volt del 1.300 cc turbo a due ruote motrici da 136 cv per la GLA 180 e da 163 cv per la GLA 200 o quelle 2.000 cc da 190 cv per la GLA 220 4Matic e da 224 cv la GLA 250 4Matic. Restano i diesel di 2.000 cc da 116 cv per la GLA 180 d e da 150 cv per la GLA 200 d a 2 o a 4 ruote motrici e da 190 cv per la GLA 220 d 4Matic. Per i benzina, le emissioni sono tra 151 e 186 g/km, per i diesel tra 140 e 164 g/km.