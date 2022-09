Mercedes-Amg C63 SE Performance: la sportiva elettrificata da 680 cv

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambiano le regole del gioco. Dopo 55 anni di storia ci troviamo davanti a un nuovo modello Amg non più con grandi cilindrate ma “solo” un quattro cilindri 2 litri turbo. La nuova Amg C63 S E Performance apre un nuovo capitolo nella storia del brand che mantiene alte le prestazioni introducendo nelle auto di serie tecnologie derivanti dalla Formula1.

Design più muscoloso e sportivo

Il design della nuova C 63 S si differenzia da quello della Mercedes-Benz Classe C per le sue proporzioni più muscolose. I modelli berlina e station wagon sono entrambi basati su una carrozzeria Amg ampiamente modificata. Le dimensioni sono cresciute sia nella lunghezza (83mm) che nella carreggiata (76mm) che nel passo (10mm). Tutto questo si traduce in un layout che conferisce alla nuova C 63 S un aspetto sportivo e muscoloso.

Una caratteristica inedita e distintiva è la sottile presa d’aria al centro del cofano. Inoltre, notiamo un piccolo dettaglio particolarmente raffinato: per la prima volta su un modello di serie Mercedes-Amg, uno stemma rotondo con logo Amg nero sostituisce la stella Mercedes con corona d’alloro sul cofano. Mentre al posteriore sono visibili due terminali di scarico. La C 63 S monta di serie cerchi in lega leggera Amg da 19 pollici e pneumatici misti. Le combinazioni ruote/pneumatici sono disponibili (a richiesta) nella misura da 20 pollici, allo stesso modo con pneumatici misti, tra cui una nuova ruota forgiata.

Interni e infotainment

Nell'abitacolo, i sedili sportivi Amg hanno rivestimenti di qualità (pelle nappa per esempio) con un caratteristico motivo delle cuciture. Come optional è disponibile il sedile Amg Performance di seconda generazione completamente ridisegnato che si contraddistingue per i fianchetti del sedile con aperture per il risparmio di peso che consentono anche una migliore ventilazione.ll sistema di infotainment Mbux include diversi display e funzioni specifiche: layout speciali nel quadro strumenti, sul display centrale multimediale e sull’head-up display opzionale.

Anche il volante Performance Amg di serie, con il suo caratteristico design a doppie razze e i pulsanti di comando perfettamente integrati. Tra questi ricordiamo la possibilità di controllare importanti funzioni di guida senza che il conducente debba staccare le mani dal volante. Infine, è possibile selezionare i livelli di rigenerazione della trazione ibrida tramite i pulsanti al volante.