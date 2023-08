Mercedes AMG GT: la nuova generazione della granturismo 2+2

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'attesa è finita. Presentata la nuova generazione di Mercedes-AMG GT, la versione più sportiva ed estrema tra le vetture della divisione sportiva tedesca. Nuova conformazione 2+2 e tanto spazio di carico sono le caratteristiche più razionali mentre ad emozionare c'è il V8 biturbo in grado di erogare fino a 585 cv.

Estetica e interni di lusso

A prima vista la somiglianza con la gamma SL è molto marcata, come per la mascherina a 14 lamelle, i powerdome sul cofano ma anche alcuni dettagli degli interni, come il cruscotto digitale e l'ampio display al centro della plancia.

Però, AMG GT è più estrema e alcuni dettagli lo ricordano: il cofano è molto allungato, gli sbalzi ridotti e le prese d'aria numerose. Ci sono poi elementi che ricordano le competitor, come i fari che hanno ricordato la Jaguar F-Type e il posteriore molto Porsche.

In ogni caso, i tecnici tedeschi hanno optato per un corpo vettura in alluminio leggero con elevata rigidità torsionale. Fondamentali sono i dettagli aerodinamici che forniscono equilibrio ed efficienza: tutti gli elementi di ottimizzazione del flusso d’aria sono perfettamente integrati nel design esterno.

Oltre alla scelta del 2+2 (i passeggeri posteriori devono avere un'altezza consigliata non superiore a 1,5m), da segnalare la capacità di carico del bagagliaio.