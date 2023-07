Mercedes-Amg SL 43, abbiamo provato la roadster tedesca con il 4 cilindri ispirato dalla F1

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

L’attuale serie della SL passata dalla gestazione made in Mercedes a quella firmata dall’Amg oggi propone alla base della gamma la versione 43. La SL 43 è la variante più rivoluzionaria dell’ottava generazione che, già in partenza, ha cambiato le carte con cui la roadster tedesca ha sin qui giocato la sua partita. Infatti, è la prima della storia equipaggiata con un motore di soli 2 litri con appena 4 cilindri. Ovviamente, potente perché ha 381 cavalli, ibrido come impongono i tempi e, altrettanto ovviamente, anche con soluzioni che provengono dal motorsport come impone la firma Amg. In particolare, la sovralimentazione affidata a un turbo elettrico alimentato dalla rete a 48 Volt che attiva la rotazione prima che i gas di scarico siano sufficienti per fornire l’adeguata pressione e che arriva a ruotare sino a 170.000 giri al minuto, ispirato a quello delle monoposto di Formula 1 della Mercedes.

Mercedes-Amg SL 43, il concetto entry-level si diffonde nel settore super-premium

Tuttavia, pur considerando anche il resto del sostanzioso corredo tecnologico questa “chicca” è sufficiente per rendere la SL 43 capace di attrarre gli Amg-addict? Per capirci, sinora Amg ha solleticato gli appassionati con modelli con motori a 6 e a 8 cilindri, dal rendimento scalpitante per l’uso stradale sottolineato da sinfonie esaltanti capaci di trasmettere lo status di auto e guidatori anche ai passanti. Proprio, come il V8 biturbo di 4 litri con 585 cavalli della SL 63 4Matic+ a trazione integrale. Se ci sofferma su questi fattori la risposta è no. Invece, se si entra nell’ottica della strategia del lusso ideata dal marketing per spostare l’asticella dell’immagine e, quindi, dei prezzi delle Mercedes la SL 43 made in Amg trova la sua naturale collocazione. Infatti, piaccia o non piaccia, è la versione entry-level che devono inevitabilmente avere anche le gamme di auto di fascia super-premium. Da questo punto di vista, la SL 43 centra in pieno l’obiettivo perché costa 60.000 euro in meno rispetto alle corrispondenti versioni della SL 63 4Matic+. Infatti, è in vendita a 141.000 euro nell’allestimento Premium e a 145.000 euro in quello Premium Plus. La differenza di prezzo giustifica sia 4 cilindri in meno e 200 cavalli in meno dentro al cofano sia la trazione affidata solo alle ruote posteriori, soddisfando chi sceglie la Sl perché è una “bella scoperta” con cui scorrazzare a cielo aperto e, per di più con la gratificazione di esibire il badge Amg. Inoltre, mette in diretta concorrenza la baby-Amg SL, in particolare, con alcune Porsche 911.

Mercedes-Amg SL 43, la radiografia

Il quattro cilindri turbo di 2 litri, come anticipato, eroga 381 cavalli e una coppia di 480 Nm a partire da 3.250 giri e offre 14 cavalli in più grazie al motore elettrico del sistema ibrido in alcune situazioni. Questo motore che, tra l’altro è già stato declinato in una variante da 408 cavalli per le versioni a trazione integrale dell’Amg C 43, si abbina al cambio a 9 marce by Mercedes a cui l’Amg ha sottratto il convertitore e portato in dote una frizione in bagno d’olio. Questo motorespinge la SL 43 sino a 275 all’ora e la proietta a 100 orari in 4”9, a fronte di un consumo medio compreso tra 8,9 e 9,4 litri/100 km. Come anticipato la Sl 43 rientra tra le non moltissime Amg a trazione posteriore, ma non si esime di offrire un’infinità di settaggi a loro volto modulabili in tanti step per configurare, in pratica, ogni componente meccanica ed elettronica della vettura in maniera sartoriale alle esigenze di chi sta al volante. Di serie, ci sono anche le sospensioni attive, i dischi freni in materiale composito e servosterzo parametrico. A richiesta si possono avere cerchi da 20” e da 21”, retrotreno sterzante, pacchetto che include modalità Race assieme ai supporti del motore attivi, al differenziale a controllo elettronico e all’assetto ribassato di 10 millimetri e, non potevano mancare, le pinze dei freni a 6 pistoncini di colore giallo. In gran parte soluzioni di serie sulla SL 63 4Matic+ e che, indubbiamente, definiscono anche il prezzo di quella versione.

Mercedes-Amg SL 43, fuori richiama il passato, dentro è hi-tech

Basata sull’architettura che l’Amg ha sviluppato in maniera indipendente da Mercedes per i modelli elettrificati che combina acciaio, magnesio e fibre composite la SL 43 è lunga 4,70 metri, larga 1,91 metri, alta 1,36 metri e ha un passo di 2,70 metri. La sua immagine non si stacca granché da quella della SL 63, dalla quale si distingue sostanzialmente solo per le scritte d’identificazione e i quattro terminali di scarico rotondi anziché quadrati.

Mercedes-Amg SL 43, le foto della prova della roadster entry-level

La silhouette che integra elementi aerodinamici attivi è definita da stilemi che richiamano quelli delle prime Sl degli anni Cinquanta, riporta in auge dopo tantissimo tempo la capote in tela al posto del tetto retrattile avvantaggiando il contenimento del peso in ossequio anche al significato delle parole racchiuse nell’acronimo SL (in tedesco Sport Leicht, termini traducibili in Sportività e Leggerezza) che si aziona anche in movimento sino a 60 all’ora e che in 15” scopre o copre l’abitacolo. Quest’ultimo, dal canto suo, riporta in vita la configurazione 2+2 ebbene più virtuale che reale, come sempre nel caso delle super-sportive. Anche all’interno si notano suggestioni ispirate dalle prime Sl, ma l’atmosfera è decisamente hi-tech grazie in particolare alla digitalizzazione, impressa dal cluster da 12.3” e il display verticale da 11.9” della più recente evoluzione del sistema Mbux che si può inclinare elettricamente da 12° a 32° per evitare riflessi quando si viaggia con la capote abbassata e che offre specifiche funzioni dedicate al mondo Amg, per esempio la telemetria.