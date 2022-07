Mercedes AMG SL

La nuova SL è un modello Performance Luxury, e in quanto tale è stato interamente sviluppato da Mercedes-Amg ad Affalterbach. La riedizione di un’icona tra le sportive a cielo aperto torna alle sue radici con la classica capote in tessuto e il carattere sportivo che da sempre la contraddistingue. L’elegante roadster in configurazione 2+2 posti, perfettamente a proprio agio anche all’uso quotidiano, per la prima volta trasferisce la potenza alla strada con la trazione integrale. SL L’indole sportiva è rafforzata da soluzioni all’avanguardia, come l’assetto Active Ride Control Amg con sistema antirollio attivo, l’asse posteriore sterzante, i freni ceramici in materiale composito Amg ad alte prestazioni (a richiesta) o il sistema Digital Light con funzione di proiezione. Abbinato al motore V8 biturbo Amg questo corredo tecnico garantisce un’esperienza di guida di altissimo livello. Nel dettaglio la Amg SL 63 4M+ Premium è una Scoperta 2 porte 2+2 posti della Amg lunga 471 cm, larga 192 cm, alta 135 cm con un bagagliaio da 213 a 240 litri.

Nella versione 63 4M+ Premium costa 198.900 euro con motore a benzina di 3.982 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 430 kW/585 cavalli ed una coppia massima di 800 Nm a 2.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 294 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 315 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.895 kg.