Mercedes, arriva la EQS. Allo studio altri sei modelli elettrici Il marchio di Stoccarda punta a raggiungere la leadership nel mondo della trazione elettrica e annuncia l'espansione della gamma con cinque modelli elettrici ed oltre 20 ibridi alla spina.

L'elettrificazione della gamma è uno degli aspetti preponderanti della nuova strategia Mercedes-Benz illustrata nel corso dell'annuale conferenza di presentazione del bilancio. Nel corso della quale la casa tedesca ha annunciato di mirare ad una crescita redditizia nel segmento del lusso e alla leadership nei settori della trazione elettrica e del software per auto, sia intervenendo sui costi di struttura sia sfruttando i punti di forza come Marchio di lusso per aumentare il valore economico e migliorare il mix e il posizionamento del portafoglio prodotti anche, e soprattutto, puntando sul potenziale dei sub-brand AMG, Maybach, G ed EQ.

Per quest'ultimo in particolare Mercedes ha confermato l'espansione della gamma di auto elettriche. In futuro arriveranno poi una sportiva firmata AMG, un'ammiraglia Maybach e un fuoristrada derivato dalla Classe G, tutte a batteria. La nuova generazione di veicoli elettrici nel segmento premium si basa su un'architettura personalizzata scalabile in ogni aspetto che può essere utilizzata per tutte le gamme di modelli. Larghezza e passo così come tutti gli altri elementi del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie al design modulare. Il concetto di veicolo è quindi ottimizzato per soddisfare ogni esigenza di una famiglia di modelli a batteria orientata al futuro. Questa architettura consentirà di costruire un'intera famiglia di auto elettriche firmate Mercedes-Benz: dalle berline ai suv di grandi dimensioni.

L'EQS, l'auto elettrica basata sulla nuova Classe S, sarà il primo modello ad utilizzare la nuova architettura per veicoli elettrici e debutterà sul mercato il prossimo anno con un'autonomia dichiarata che raggiunge i 700 km. L'EQS è attualmente in fase di test anche presso il Test and Technology Centre di Immendingen in Germania; ha già accumulato più di due milioni di km di prove, dalle alte temperature del Sudafrica al gelo della Svezia settentrionale.



L'EQS è prodotta insieme alla Classe S nella Factory 56 di Sindelfingen, una delle fabbriche di automobili più moderne al mondo. Già da tempo la flessibilità negli impianti è stata una priorità d'investimento di Mercedes-Benz Operations, responsabile della produzione di autovetture in tutto il mondo. Grazie alle strutture flessibili tutti gli impianti sono in grado di produrre veicoli con diversi tipi di propulsori e rispondere così rapidamente ai cambiamenti della domanda nei diversi mercati. Le opportunità della mobilità elettrica possono quindi essere colte con investimenti limitati.

La concept car Mercedes-Benz Vision EQS presentata a settembre dello scorso anno ha fornito un'indicazione sul design della EQS. I prototipi mimetizzati in fase di test sono anche un'anticipazione delle caratteristiche di design rivoluzionarie, come l'abitacolo “one-bow” in stile coupé. Mercedes presenterà l'architettura completamente elettrica nel 2021.