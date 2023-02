Mercedes arriva il restyling dei suv GLE e GLE Coupè

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mercedes ha presentato i suoi due grandi suv GLE e GLE Coupè con un restyling che non mette in nessun modo in discussione il Dna dei due modelli ancora attuale, ma aggiunge degli ulteriori dettagli estetici inediti per i paraurti, la mascherina e i gruppi ottici. I fari anteriori a Led High-Performance presentano, inoltre dei nuovi elementi diurni, mentre quelli posteriori hanno elementi interni dallo stile differenziato tra le due diverse varianti di carrozzeria.

Fra le dotazioni anche il gancio di traino elettrico

Il Coupé, in aggiunta, offre di serie su tutte le versioni il pacchetto AMG Line oltre a cerchi in lega rispettivamente da 19, 20 o 21 pollici oltre che dal design inedito nonchè condiviso con la GLE standard. A questo si aggiungono degli ulteriori colori di carrozzeria. Infine per i tanti appassionati degli sport in outdoor c'è anche un'utile novità: si tratta del nuovo gancio di traino a gestione elettrica oltre che all'occorrenza predisposto anche per il trasporto di bici.

L’Infotainment è di ultima generazione

L’abitacolo è riconoscibile per la presenza del nuovo volante multifunzione con comandi touch e razze sdoppiate, introdotto sui modelli più recenti del brand e le finiture cromate delle bocchette di aerazione. Previsti accostamenti inediti per i rivestimenti e per le finiture della plancia oltre a debuttare fra le dotazioni l’impianto audio Burmester aggiornato e l’infotainment MBux con un doppio display da 12,3 pollici, grafica e funzionalità ampliate e gli aggiornamenti over-the-air.

Powertrain mild, plug-in, benzina e diesel

La gamma dei motori è ora soltanto elettrificata: a partire dal mild hybrid a 48 volt e a seguire con l'ibrido plug-in. Si tratta di un'ampia scelta di varianti con maggiore potenza, ma anche consumi ottimizzati rispetto ai modelli uscenti. Si potrà scegliere tra i diesel mild hybrid GLE 300 d col 2.000 cc da 269 Cv e 550 Nm e GLE 450 d col motore 3.000 cc da 367 cv e 750 Nm e l'altra unità a benzina in modalità mild hybrid GLE 450 col 3.000 cc da 381cc e 500 Nm.

Autonomie fra 89 e 109 km e per tutti l'integrale

Alla gamma plug-in corrispondono, invece, i modelli GLE 400 e benzina col 2.000 cc da 381 cv e 600 Nm e la GLE 350 de a gasolio col 2.000 cc diesel da 334 cv e 750 Nm con autonomie in elettrico che sono comprese tra 89 e 109 km. La velocità massima è, invece, identica per tutti: 210 kmh, mentre le accelerazioni sono comprese fra i 6,1 e i 6,9 secondi. Per tutte le varianti è prevista la trazione integrale 4 Matic e il cambio automatico 9G-Tronic. Aumentano gli Adas.