Mercedes-Benz alza le stime sugli utili, anche grazie alla corsa dei furgoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mercedes-Benz Group ha alzato le previsioni sugli utili per l’anno, grazie all’aumento delle vendite di auto di fascia alta e dalla crescita degli utili nella sua divisione furgoni.

La casa automobilistica ha affermato che ora si aspetta che il free cash flow industriale sia «leggermente al di sopra» del livello dell’anno scorso, piuttosto che in linea. Gli utili prima degli interessi e delle tasse nel 2023 (Ebit) raggiungeranno il livello dello scorso anno, 20,5 miliardi di euro, al di sopra quindi della precedente previsione di un leggero calo, ha dichiarato la società in una nota. Nel secondo trimestre i ricavi hanno toccato i 38,2 miliardi (+5%), l’utile netto i 3,6 miliardi (+14%), l’Ebit ha sfiorato i 5 miliardi (+8%).

Un balzo nelle vendite di furgoni commerciali ha spinto Mercedes ad alzare le sue previsioni per quel segmento. L’azienda ora si aspetta che l’unità furgoni generi un ritorno sulle vendite rettificato fino al 15% quest’anno. È il secondo aggiornamento delle stime in meno di tre mesi dopo un significativo aumento delle vendite nel secondo trimestre.

Loading...

Le prospettive per il segmento delle automobili del 12%-14% di ritorno sulle vendite unitarie e sui ricavi al livello precedente sono rimaste invariate. L’amministratore delegato Ola Källenius sta cercando di migliorare i margini per finanziare il costoso passaggio alle auto elettriche. Il piano prevede di concentrare le risorse sui veicoli di fascia alta, tra cui le limousine Maybach, le auto ad alte prestazioni AMG e il fuoristrada G-Wagon, allontanandosi dai modelli entry-level meno redditizi come la Classe A compatta.

Le vendite dei veicoli a margine più elevato sono aumentate del 12% nel secondo trimestre, ha affermato Mercedes, sfidando l’oscurità economica nei principali mercati come la Cina. Le vendite nei segmenti entry e core sono cresciute a un ritmo più lento, in linea con il cambiamento nel lusso.