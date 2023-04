Mercedes-Benz, il lusso e la Borsa: i consigli di Cucinelli al ceo Källenius

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 28 aprile Mercedes-Benz presenterà i risultati del primo trimestre. Quelli del 2022 sono stati ottimi, con un utile operativo tornato a 20 miliardi di euro, contro i 16 del 2021. Ma non ancora ai livelli del 2019 (29,1 miliardi). Per il 2023 il big tedesco delle auto di lusso ha deciso di adottare una visione prudente, vede le vendite al livello dell’anno precedente. Le vendite complessive di veicoli di fascia alta dovrebbero essere leggermente superiori al 2022, grazie alle novità, tra cui il nuovo suv EQS e poi il suv Mercedes-Maybach EQS. Le vendite di veicoli elettrici a batteria (Bev) dovrebbero approssimativamente raddoppiare. Il ritorno sulle vendite (RoS) rettificato dovrebbe essere compreso tra il 12% e il 14%, dopo il 13,7% del 2022.

Numeri che però non soddisfano appieno il ceo Ola Källenius, 53 anni, entrato nel suo quarto anno alla guida della casa di Stoccarda, dopo l’uscita di scena dello storico predecessore Dieter Zetsche. Nella sua dichiarazione strategica di lungo periodo dell’ottobre 2020 Källenius aveva sottolineato l’obiettivo di offrire un’esperienza orientata al lusso: elettrica, guidata dal software e sostenibile.

Ecco, sul versante del lusso Källenius vuole fare di più. Negli ultimi sei mesi il titolo ha guadagnato quasi il 30%, ma il rally si è fatto incerto nel 2023, con un +8,7% da inizio d’anno. Il valore in Borsa è salito a oltre 100 miliardi, inclusi i camion di Daimler Trucks (73,5 senza), contro i 55 di quando il ceo svedese ha iniziato il suo nuovo corso. Ma l’asticella è ancora troppo in basso.

Ma cosa vuol dire esattamente essere un brand del lusso? E un brand del lusso in Borsa? Källenius ne ha parlato in un incontro con Brunello Cucinelli, riferisce Manager Magazin. Ospite a Solomeo, il borgo medievale in provincia di Perugia dove ha il suo quartier generale il re del cashmere. Proprio quest’anno Cucinelli ha compiuto nella classifica globale dei miliardari stilata da Forbes un balzo alla posizione numero 905 dalla 1513 dello scorso anno, grazie a un patrimonio familiare di 3,2 miliardi.

Il brand creato da Cucinelli vale quasi 6 miliardi di euro a Piazza Affari, con un fatturato appena inferiore al miliardo e un utile operativo superiore ai 100 milioni. Se la Mercedes-Benz fosse valutata allo stesso modo vedrebbe decollare la sua capitalizzazione verso il trilione, il doppio di Tesla .