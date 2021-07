Mercedes-Benz tutta elettrica, 40 miliardi entro il 2030 e 8 fabbriche per le batterie

3' di lettura

Mercedes-Benz è pronta a diventare totalmente elettrica entro il 2030 («se le condizioni del mercato lo consentiranno»), senza rinunciare agli obiettivi sui margini, anche in un mondo tutto a batteria. Nel 2025, tanto per cominciare, il brand tedesco di proprietà del colosso Daimler lancerà 3 nuove architetture esclusivamente elettriche modulate sulle diverse componenti della gamma, comprese le sportive e i veicoli commerciali. E sul versante strategico delle batterie Mercedes-Benz installerà con i partner una capacità pari oltre 200 Gigawattora, prevedendo piani per otto Gigafactory, due più della rivale Volkswagen. Per un futuro che secondo i vertici della casa di Stoccarda sarà a emissioni zero e naturalmente vedrà al centro di tutto lo sviluppo del software che dovrebbe trasformare il modo in cui si guida una macchina.

«Il cambiamento sta prendendo velocità, specialmente nel segmento del lusso, a cui appartiene Mercedes-Benz. Saremo pronti quando i mercati passeranno al solo elettrico entro la fine di questo decennio - ha spiegato Ola Källenius, ceo di Daimler e Mercedes-Benz durante Strategy Update, l’evento di aggiornamento della strategia del gruppo sull’elettrificazione -. Questo passaggio segna una profonda riallocazione del capitale. Se sapremo gestire questa trasformazione più rapida salvaguardando i nostri obiettivi di redditività, garantiremo il duraturo successo di Mercedes-Benz. La nostra forza lavoro è altamente qualificata e motivata, Sono convinto che avremo successo in questa nuova entusiasmante era».

Tutto questo si traduce in una marcata accelerazione dell’R&D. Ben 40 miliardi saranno investiti fra il 2022 e il 2030. A fine 2020 Daimler aveva già annunciato investimenti per oltre 70 miliardi.

Le nuove piattaforme

Saranno tre, dal 2025. La MB.EA coprirà tutte le autovetture di medie e grandi dimensioni, creando un sistema modulare scalabile che sarà la spina dorsale per il futuro portafoglio di veicoli elettrici. AMG.EA sarà la piattaforma dedicata ai veicoli elettrici ad alte prestazioni, per la gamma AMG. Infine, VAN.EA servirà invece per realizzare per i furgoni elettrici e i veicoli commerciali leggeri a emissioni zero.

Le nuove batterie

Mercedes-Benz avrà bisogno di una capacità di oltre 200 Gigawattora e prevede di creare otto Gigafactory insieme ai suoi partner in tutto il mondo. Si aggiungeranno a una rete già pianificata di nove impianti dedicati alla realizzazione di sistemi di batterie. Mercedes-Benz sostiene che intende collaborare con nuovi partner europei per sviluppare e produrre in modo efficiente celle e moduli futuri, così da fare la propria parte nel garantire che l’Europa rimanga al centro dell’industria automobilistica anche nell’era elettrica. Attualmente l’Europa è in enorme ritardo sull’Asia, che, mentre si susseguono annunci della case europee - da Renault a Volkswagen a Stellantis per la realizzazione di Gigafactory dove produrre celle in Europa (e in Italia) - copre il 90% della produzione.