Mercedes-Benz, utile operativo +28% nel 2022. Sale il dividendo

Il gruppo Mercedes-Benz ha chiuso il 2022 con un fatturato di 150 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto ai 133,9 miliardi del 2021. L’utile l’utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) è salito a 20,5 miliardi, in aumento del 28%. Proposto un dividendo di 5,2 euro, in aumento rispetto ai 5 euro del 2021. Il gruppo prevede anche un riacquisto di azioni per un valore massimo di 4 miliardi di euro in 2 anni. Nel suo primo anno dopo lo scorporo di Daimler Truck, il gruppo Mercedes-Benz ha proseguito la sua trasformazione nonostante il contesto geopolitico e macroeconomico. Gli «ottimi risultati sottolineano il miglioramento della redditività, anche se la pandemia Covid-19, le strozzature nella catena di fornitura dei semiconduttori e le conseguenze della guerra della Russia contro l’Ucraina hanno continuato a influenzare il business», spiega il gruppo in una nota.