Mercedes non solo auto: il business del futuro arriverà anche dal software e dai servizi digitali Il marchio della stella si sta impegnando a sfruttare al meglio il potenziale rappresentato da sistemi come l'Mbux in grado di garantire ricavi per centinaia di milioni di euro nei prossimi cinque anni di Corrado Canali

Il marchio della stella si sta impegnando a sfruttare al meglio il potenziale rappresentato da sistemi come l'Mbux in grado di garantire ricavi per centinaia di milioni di euro nei prossimi cinque anni

4' di lettura

Ola Kallenius, il ceo di Daimeler si è detto convinto sin dal suo insediamento ai vertici del gruppo che l'obiettivo futuro doveva essere non vendere soltanto nuove automobili, ma provare a recuperare ulteriori e probabilmente altrettanto ingenti risorse con digitale. Ad esempio con gli aggiornamenti software che i conducenti di Mercedes potrebbero sempre più reperire in rete anche in una fase successiva all'acquisto dell'auto come i sistemi di assistenza alla guida in particolare nella loro versione più aggiornata o nel caso dei futuri modelli elettrici per garantirsi una maggiore autonomia d'utilizzo del mezzo per migliorarne così l'efficienza complessiva dal punto di vista della gestione.



L'MBux ha debuttato sulla Classe A col model year 2018

E allora perchè non tentare di generare profitti dai sistemi hitech di bordo, sfruttando ad esempio le potenzialità dell'MBux, il sistema di infotaiment introdotto nel 2018 sulla Classe A e da allora esteso a tutta la gamma, compresa la nuova ammiraglia, la Classe S pronta per il lancio alla fine di quest'anno. ll potenziale di nuovo business secondo lo stesso Kallenius è enorme, dal momento che potrebbe generare ricavi di diverse centinaia di milioni di euro anche in tempi relativamente brevi. Una sempre maggiore attenzione al software finirà, dunque, col cambiare radicalmente l'industria automobilistica e anche il rapporto tra costruttori, in questo caso Mercedes e i fornitori. A lasciarlo intendere è stato sempre il ceo del Gruppo tedesco Ola Kallenius in occasione di una recente conferenza stampa con i media affermando che si proverà in futuro a disaccoppiare l'hardware dal software per creare una piattforma digitale e dunque un modello di business simile a quello della app economy degli smartphone.



Punto di partenza l'innovativo infotaiment di bordo di tutte le Mercedes

MBux è l'acronimo di Mercedes Benz User Experience e consente di attivare il funzionamento di numerose funzioni in modo molto intuitivo oltre che naturale attraverso ad esempio il riconoscimento dei movimenti. Ciò è possibile grazie a una telecamera inserita nella consolle che registra i movimenti delle mani e delle braccia sia di chi guida che del passeggero che lo affianca. Quando la mano si avvicina al display touchscreen o al touchpad sulla consolle centrale, la schermata di infotainment cambia, evidenziando i singoli elementi. Altre funzioni includono gesti delle mani e programmi personalizzati. Una delle caratteristiche principali è il controllo vocale tanto che la casa automobilistica tedesca sta lanciando un aggiornamento via etere destinato per ora solo in alcuni mercati che consentirà di utilizzare un linguaggio più informale. In Cina è già oggi possibile prenotare biglietti per il cinema o ancora ordinare oltre che pagare il cibo da asporto anche se si è in viaggio.

Un sistema che è stato progettato e realizzato direttamente in casa

Ma perché questa tecnologia supportata dalla Intelligenza artificiale è così importante anche in termini di convenienza economica? Secondo un recente rapporto, il mercato dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore automotive genererà valore a livello mondiale dai 2 miliardi di dollari su base annua stimati oggi fin agli oltre 26 miliardi di dollari previsti entro i prossimi cinque anni, il che rappresenta un enorme cambiamento. A differenza di altri concorrenti storici come i brand premium tedeschi Mercedes non ha cercato di affidarsi a qualche partner tecnologico sul mercato, ma ha deciso di investire sul proprio sistema personalizzato in base alle proprie esigenze, realizzando in casa il suo MBux. Col risultato che Mercedes in futuro potrebbe finire per generare ricavi dai suoi sistemi abbinati all ' intelligenza artificiale pari se non superiori di quelli derivanti dalla vendita di automobili. Probabilmente sì, visto il potenziale che ne deriverà che giustifica gli investimenti destinati allo MBux. Da segnalare che la Casa tedesca si sta concentrando sempre di più per migliorare l'approccio del sistema agli utilizzatori e non ancora sui profitti che potrebbe ricavare, visto che Mercedes non ha pianificato ad esempio di far pagare l'utilizzo dei servizi offerti dall'auto. Mentre, invece, sta studiando come garantire la possibilità di vendere l'accesso alla loro piattaforma ad esempio ai numerosi creatori di app.



L'obiettivo resta di attivare le diverse funzioni in totale sicurezza

E' così che il nuovo modello di business potrebbe diventare una fonte significativa di entrate? Probabilmente sì. Prendiamo, ad esempio, la funzione vocale del sistema che sembra essere l'obiettivo principale di Mercedes, perché la voce è considerato è il modo più sicuro per attivare le funzioni del sistema, dal momento che consente al guidatore di mantenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Per il momento anche in Mercedes non sono certi che sia stata individuata una maniera perfetta per interagire con l ' auto al punto che l ' investimento sulle interfacce deve continuare. Per consentire di ordinare e pagare del cibo da asporto come sta succedendo in Cina in sicurezza il brand tedesco ha mobilitato una squadra di esperti che stanno valutando la possibili distrazione del conducente e studiando regole sempre più rigorose per arrivare ad eliminare tutte le possibili fonti di distrazione. La possibilità di ordinare in sicurezza generi alimentari direttamente dall ' auto è studiata con l ' obiettivo di semplificarla e di ridurre rischi. Alla Mercedes stanno, insomma, lavorando per cercare di rendere possibile attivare qualsiasi cosa senza guardare lo schermo