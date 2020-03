Mercedes C111-II festeggia cinquant’anni di carriera È passato mezzo secolo dal debutto della Stella a tre punte chiamata C111-II, un'icona tra le sportive e laboratorio per lo sviluppo del motore Wankel di Stoccarda. E sono numerose le caratteristiche comuni con la Vision Avtr, l'ultima showcar targata Mercedes di Giulia Paganoni

La C111-II è stata presentata 50 anni fa, nel marzo del 1970 alla 40esima edizione del Salone dell'automobile di Ginevra. Affascinante icona tra le supersportive e beniamina dei mass-media, dotata del motore rotativo in versione a quattro rotori M 950 F da 257 kW (350 cv) festeggia quest'anno un compleanno a cifra tonda, proprio quando debutta l'ultima concept futuristica del marchio di Stoccarda: la Vision Avtr.

Cinquant'anni dopo, il Dna del marchio non cambia

Oggi, a cinquant'anni di distanza dal debutto della C111-II, il futuro ha altre forme e nuove suggestioni: entra in simbiosi con lo stile dell'attuale showcar Mercedes presentata al Ces di Las Vegas proprio quest'anno, la Vision Avtr (acronimo di advantaged vehicle transformation), ispirata ad Avatar, il kolossal Hollywoodiano di James Cameron.

Mezzo secolo fa, la C111-II colpiva per la sua altezza (appena 1.120 millimetri) ed era considerata la nuova Ali di gabbiano con passo di 2.620 millimetri è dotata di una carrozzeria in materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro. La velocità massima era davvero impressionante, soprattutto per l'epoca: 300 km/h. Ancor oggi, però, è una vettura che desta entusiasmo in chiunque la osservi (presso il museo Mercedes-Benz) per la verniciata nel caratteristico colore ‘Weißherbst' (dal nome di una nota qualità di vino rosato tedesco). E non solo; tra le caratteristiche ingegneristiche da sottolineare della C111-II, troviamo il motore Wankel a quattro rotori, un autentico propulsore da competizione. Lo sviluppo del design è iniziato nell'estate del 1969 sotto la direzione di Bruno Sacco e Josef Gallitzendörfer. Gli interni si distinguono per la loro estetica moderna. Questa vettura da sogno esprime la sua adattabilità all'impiego quotidiano, ad esempio, grazie alla grande disponibilità di spazio, che le consente di alloggiare una valigia grande e due valigie piccole.

Un grande successo: tutti la volevano

Molti facoltosi appassionati di auto sportive erano disposti a pagare somme elevate per una C 111, la progenitrice della C 111-II del 1970. Già nel 1969, a Londra, un appassionato di automobili offrì fino a mezzo milione di marchi tedeschi. Nei mesi successivi a Stoccarda arrivano perfino assegni in bianco. Il marchio tuttavia aveva sottolineato che la vettura sperimentale non era in vendita. Nella primissima fase della sua carriera, però, l'antesignana della C 111 (che Mercedes-Benz denominava internamente C 101) era destinata a un gruppo target completamente diverso: già nel 1963 si pensava ad un motore Wankel da utilizzare per una “piccola auto sportiva dal prezzo contenuto”, che si sarebbe collocata sotto la Sl ‘Pagoda' (W 113). Alla fine del 1968, questo orientamento si concretizzava in una “piccola vettura sportiva”, priva di marcate qualità sul versante del comfort, adatta anche ai rally e che doveva rivolgersi a un target di giovani. Ne fu conquistato anche l'artista americano Andy Warhol, che la scelse come icona ispiratrice di alcune delle sue opere.

Dal motore rotativo all'elettrico della Vision Avtr

Quattro motori elettrici ad alte prestazioni posizionati sulle singole ruote, tanti quanti le turbine rotative del Wankel che equipaggiava la C 111-II: l'attuale Vision Avtr incarna un'implementazione particolarmente agile della visione di una berlina di lusso dinamica.