Mercedes cala l’asso su innovazione e lusso In arrivo Smart #3

Caratteristica fondamentale della piattaforma Mma è la grande versatilità di utilizzo: nata per auto elettriche e capace di montare in futuro innovative batterie ad alta densità energetica, al tempo stesso sarà utilizzabile da vetture termiche elettrificate (ibride ed ibride plug in). L’innalzamento della gamma si vede anche in casa Smart, dal 2022 sotto la nuova joint venture paritetica tra Daimler e il gruppo cinese Geely. Dopo l’arrivo su strada del crossover #1, nei primi mesi del 2024 debutterà in Europa il suv coupé #3. Lungo 4.40 metri, condivide con la sorella la piattaforma Sea (Sustainable Experience Architecture, utilizzata da diversi modelli come la Volvo Ex30) prodotta da Geely, le motorizzazioni completamente elettriche, lo stile a bordo e la produzione in Cina. Nello specifico si potrà scegliere tra la monomotore da 272 cavalli a trazione posteriore e Brabus bimotore da 428 cv Awd. Per tutte batteria da 66 kWh con autonomia fino a 455 km.

Cla Concept anticipa stilemi e soluzioni tecniche della futura generazione di compatte elettriche Mercedes basate su una inedita architettura

Sempre nel ’24 arriverà su strada la Classe E Station Wagon All Terrain, familiare 4x4 pensata anche per uscire dall’asfalto e spinta molto probabilmente esclusivamente dalla motorizzazione turbodiesel 220d Eq-Boost. Propulsore proposto anche sulla Cle, modello che ha sostituito in un colpo solo Classe C Coupé e Classe E Coupé, attesa il prossimo anno anche in abbinamento alla carrozzeria cabrio.

In crescita anche l’offerta Mercedes-Amg, a partire all’introduzione della seconda generazione di Amg-Gt disponibile esclusivamente in versione coupé e dalle tante versioni in arrivo nei vari modelli come Cle 63, E 53 e Glc 43 e 63. Proprio la divisione di Affalterbach, oggi vero e proprio marchio all’interno del gruppo Daimler, rientra nella nuova strategia di creazione di valore coprendo nuove nicchie di mercato. Un esempio perfetto arriva dalla Mercedes-Amg Gt2 Pro, coupé da 739 cavalli utilizzabile esclusivamente in pista e derivata dalla GT2 da competizione. Staccando un assegno da quasi 480.000 euro, si potrà avere in garage una vera e propria auto da corsa.

Per chi invece punta all’iper-lusso, la proposta di Mercedes-Maybach non è mai stata così ampia: oltre alla Classe S e alla Gls, la gamma è cresciuta con la Eqs Suv Maybach. Primo modello 100% elettrico del lussuoso marchio tedesco, unisce interni da prima classe a quasi 500 km di autonomia.

