Mercedes con Catl, Gem e Brunp Recycling per il riciclo batterie EV in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La divisione cinese di Mercedes-Benz ha lanciato un progetto per riciclare le batterie esauste utilizzate nei veicoli elettrificati in collaborazione con il maggior produttore cinese di batterie (Catl) e due società attive nel riciclo di materiali per batterie (Gem Company e Brunp Recycling).

Le quattro società formeranno un cosiddetto progetto di riciclaggio delle batterie closed-loop secondo un memorandum d’intesa firmato in settimana. L'accordo prevede che Mercedes-Benz China consegnerà le batterie ritirate una volta utilizzate per alimentare veicoli elettrici e ibridi plug-in a Gem e Brunp, che recupereranno materie prime chiave tra cui nichel, cobalto, manganese e litio.

Le due società di riciclaggio spediranno poi i materiali a Catl, che li utilizzerà per produrre nuove batterie per i veicoli elettrificati di Mercedes. Le quattro società collaboreranno anche nell’esplorazione e cooperazione estesa e approfondita in materia di tecnologie e modelli di business per il riciclaggio delle batterie.Ricordiamo che Catl aveva già stretto un accordo con il gruppo cinese Chery prevede che le due parti collaborino in vari campi: sul prodotto, sul fronte commerciale, su quello della promozione del mercato e dell’acquisizione delle risorse.

Loading...

Oltre alla fornitura di batterie e alla partnership tecnologica, i due attori intendono anche condurre ricerche congiunte per esplorare le nuove opportunità legate al mondo delle auto elettriche e a quello dei trasporti in generale, lavorando su tecnologie come il battery swap applicata al trasporto pubblico locale, al trasporto pesante e anche al trasporto via mare. Infine, Chery e Catl intendono promuovere l’adozione di auto, bus, camion e navi elettriche.