Mercedes CLA Coupé: con tutti i pregi e i difetti

Gli interni sono ben organizzati e anche i sedili anteriori sembrano poltrone. Peccato che manchino le maniglie sul tetto per agevolare persone azionane o con difficolta motorie nella discesa. Infine, su un'auto premium della Stella ci saremmo aspettati di serie due cosa: il keyless per l'apertura delle porte senza estrarre le chiavi (è presente come optional il sistema di apertura delle porte con smartphone) e le regolazioni elettroniche del sedile (qui in configurazione sportiva).

Come va: prova su strada

Dopo aver analizzato l'auto da ferma, è il momento di metterci in movimento. Sotto al lungo cofano si nasconde un vero gioiello sviluppato dalla casa di Stoccarda in collaborazione con i tecnici Renault. Si tratta del quattro cilindri benzina 1.332 cc da 163 cv (120 kW) ed una coppia massima di 250 Nm disponibile già a 1.620 giri. Questo è abbinato al cambio automatico a sette velocità con anche le palette al volante. Un motore dalla cilindrata contenuta ma che ha dimostrato brillantezza e un consumo davvero buono, con 6.0 litri/100 km nel misto. Lo spunto in partenza è buono, grazie alla coppia così bassa di giri, e nella modalità sport “tira” le marce cercando di mettere a terra tutta la potenza fino all'ultimo cavallo vapore.

Non convincono del tutti i sistemi di assistenza alla guida, soprattutto il sistema antisbandamento che risulta troppo invasivo e a volte anche pericoloso.

Nella configurazione in cui l'abbiamo provata, il prezzo di listino è di poco più di 40mila euro.