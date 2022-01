Mercedes CLA Shooting Brake

Come la CLA Coupé a quattro porte, anche il design della Shooting Brake si richiama al linguaggio formale della “limpida sensualità”, con un abitacolo caratterizzato da un’interfaccia utente intelligente e dal design accattivante. Dal frontale con il tipico “sharknose” alla fiancata ampia e pulita, il design presenta linee atletiche ma eleganti, mentre la coda è scolpita in modo discreto e offre alla CLA Shooting Brake un vantaggio importante in termini di funzionalità. Pertanto, oltre alla raffinatezza stilistica della CLA Coupé, la Shooting Brake può vantare uno spazio maggiore per molteplici impieghi. Grazie all'Mbux con sistema intelligente di assistenza e riconoscimento vocale perfezionato, gestire un numero sempre maggiore di funzioni diventa più semplice e naturale. La personalizzazione a bordo è agevolata dall'ampia scelta di equipaggiamenti, ma anche dalla ricca offerta di app e servizi che possono essere scaricati da “Mercedes me” in base alle proprie preferenze e fruiti attraverso l'Mbux. Nel dettaglio la Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200 d 4Matic Premium è lunga 469 cm, larga 183 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 505 a 1.370 litri. Nella versione 200 d 4Matic Premium costa 46.653 euro con motore a gasolio di 1.950 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 320 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 51 litri. Le emissioni di CO2 sono di 134 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 218 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.640 kg.

