Mercedes Classe A 180, l’alternativa alla solita diesel

A causa del declino dei motori diesel, quelli a benzina stanno conquistando un crescente numero di simpatie. Infatti, sono sempre più efficienti e generano versioni meno costose di quelle direttamente raffrontabili a gasolio.

Questo è anche il caso della A180 Automatic Business, in vendita a circa 32mila euro euro, la cui denominazione implica la presenza di un schieramento di elementi indispensabili a chi usa l’auto per lavoro.

In quest’ottica rientra anche il rendimento del motore turbo che, a dispetto della cilindrata contenuta in 1,3 litri e della potenza di 136 cv, mette in equilibrio il rapporto fra buone percorrenze e verve, poiché consente di toccare i 215 all’ora e di raggiungere i 100 orari in 8”8.

Infatti, usando questa A180 senza l’intenzione di allenarsi per un economy-run per oltre 2.000 chilometri, il computer di bordo ha riportato percorrenze da diesel Doc: 16 chilometri con un litro. Il cambio a doppia frizione con 7 marce si è rivelato un buon alleato tanto per sostenere la spontaneità dell’erogazione in ogni situazione quanto per godere di un confort elevato, dato che scandisce sempre i passaggi marcia anche con il tempismo ideale per non fare alzare inutilmente la voce al motore. Insomma, in maniera intelligente.

Una qualità che si palesa chiaramente anche nell’abitacolo, non molto ampio posteriormente, attraverso il display della strumentazione configurabile dal volante con tasti touch e del sistema Mbux supportato da un’estesa connettività, che è un perfetto assistente personale dei passeggeri. La sua continua evoluzione allarga il repertorio delle risposte che si possono ottenere senza distogliere lo sguardo della strada, che rende superfluo integrarlo a pagamento con i comandi gestuali. È, invece, utile di richiedere la realtà aumentata per il navigatore, poiché può innalzare la sicurezza quando si viaggia con cattive condizioni climatiche.