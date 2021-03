Mercedes classe A

La versione A250e Eq-Power ibrida plug-in è presente nelle famiglie della Classe A hatchback e berlina a quattro porte. In entrambi i casi i prezzi partono da 43.000 euro. Il sistema propulsivo, che include un motore 1.300 turbo e un'unità elettrica da 100 cavalli, sviluppa in totale 218 cavalli. In modalità elettrica queste Mercedes offrono un'autonomia che arriva a 75 chilometri e possono toccare i 140 all'ora. La batteria da 15,6 kWh è agli ioni di litio può essere ricaricata dal 10 al 100% da una wallbox da 7,4 kW in un'ora e quarantacinque minuti, mentre collegandosi a un impianto in corrente continua si arriva all'80% in venticinque minuti.

6/12 8/12 Menu