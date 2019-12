Mercedes Classe A, l'elettrica in diverse varianti

Il concept è stato proposto al Salone dell'Auto di Francoforte di due anni fa, quando Mercedes parlò di un importante gruppo propulsore con un pacco batterie “fino a 60 kWh” per un'autonomia complessiva di 400 km. In quell'occasione si parlò di doppio propulsore con oltre 268 cv (200 kW) e di unatrazione integrale capaci di muovere l'auto da 0 a 100 kmh in circa 5 secondi. Per questo veicolo è stato predisposto un sistema di ricarica rapida in grado di garantire 100 chilometri di autonomia in 10 minuti. La versione elettrica della Classe A e di alcune altre sue varianti arriverà nel 2022.