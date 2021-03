Mercedes Classe A, potente ma risparmiosa

E' senza dubbio uno dei modelli delle best seller della Casa tedesca ed anche con il recente restyling il suo successo non accenna a diminuire. Interessante nella gamma motori la proposta della nuova motorizzazione plug-in hybrid che vede la presenza di un 1.300 cc a benzina 4 cilindri turbo da 163 cv abbinato ad una unità elettrica da 102 cv che insieme sono in grado di sviluppare una potenza complessiva di 218 cv e 450 Nm di coppia. Nella modalità a zero emissioni si possono percorrere 55 km. I prezzi partono da 43.000 euro.