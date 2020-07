Mercedes Classe B è il van premium è il più gettonato

Come la più piccola Fiat 500 L, anche la sorella maggiore della Classe A, la Mercedes B è nettamente in testa nella classifica dei modelli più venduti del settore sia nel mese di giugno che nel primi sei mesi dell'anno. Le rivali come la Renault Scenic o la Bmw Serie 2, piuttosto che la Citroen C4 non la nuova in arrivo entro fine anno, ma quella di oggi che deriva dalla Cactus. Da segnalare che all'orizzonte non ci sono in programma nuovi modelli in grado di mettere in discussione la leadership del monovolume della stella sul cofano che dunque avrà vita facile ancora per molto in un settore sia pure ormai ridimensionato.