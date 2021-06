Mercedes Classe B ibrida

La nuova Classe B accentua il suo lato sportivo da Sports Tourer. Più dinamica del modello precedente nel design, è anche più agile, confortevole e spaziosa. Gli interni sono all’avanguardia e regalano una sensazione unica di spazio grazie al design originale della plancia portastrumenti monoblocco, con l'avveniristica e intuitiva interfaccia utente del sistema multimediale Mbux dotata di intelligenza artificiale. La nuova Classe B dispone di tutti i moderni sistemi di assistenza alla guida e offre un livello di sicurezza attiva più elevato rispetto al modello precedente. Per la prima volta Classe B può viaggiare in modalità parzialmente automatica in alcune situazioni specifiche grazie a sistemi di telecamere e radar perfezionati che vedono fino a 500 m di distanza. Inoltre per le funzioni di assistenza ricorre ai dati cartografici e di navigazione. Rispetto alla generazione precedente, la nuova Classe B monta motori nuovi e ancora più efficienti. Nel dettaglio la Mercedes-Benz Classe B 250 Eq-Power Automatic Premium è lunga 442 cm, larga 180 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 445 a 1.530 litri. Nella versione 250 Eq-Power Automatic Premium costa 44.404 euro con motore a ibrida plug in di 1.332 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 193 kW/262 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 36 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 235 km/h.

