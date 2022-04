Mercedes Classe C Amg 43 4Matic, la quattro cilindri da oltre 400 cavalli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il debutto a bordo della Mercedes-AMG SL 43, arriva anche sulla Classe C il quattro cilindri AMG da 2,0 litri, primo propulsore di serie al mondo con turbocompressore a gas di scarico elettrico che sfrutta una tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1. L’ultima generazione di Mercedes-Amg C 43 4matic, disponibile sia in versione berlina che Station wagon, grazie alla nuova forma di sovralimentazione, garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi sull’intera gamma di regime assicurando una sensazione di guida ancora più sportiva. Il turbocompressore a gas di scarico è alimentato dalla rete di bordo a 48 V che fornisce energia anche all’alternatore-starter con trasmissione a cinghia.

Abbinato alla Mercedes-Amg C 43 4matic il motore eroga 408 cavalli e può contare sull’effetto boost aggiuntivo di 14 cavalli dell’Rsg, sfruttabile temporaneamente in alcune situazioni di marcia. Asse posteriore sterzante di serie, trazione integrale permanente 4matic Performance Amg con ripartizione della coppia a favore della coda, cambio 9G Speedshift Mct Amg con frizione a bagno d’olio e assetto Ride Control Amg con sospensioni attive contribuiscono ad accentuare la sportività del modello. In linea con la dotazione tecnologica il design di esterni ed interni sottolinea le caratteristiche proprie del Marchio e il carattere orientato alle elevante performance della C 43 4matic. La C 43 4matic berlina accelera da 0 a 100 km/h in 4”6 (4”7 secondi per la sw). La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Aggiungendo alla dotazione L’amg Driver's Package (a richiesta) la velocità massima sale per entrambe a 265 km/h. Il potenziale in termini di efficienza dell’innovativa tecnologia turbo è dimostrato dai valori di consumo nel ciclo combinato: 9,1 l/100 km per la berlina e 9,2 per la Station.