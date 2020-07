Mercedes Classe C cabrio

La Classe C Cabrio, oltre che modello di ingresso al mondo delle scoperte Mercedes, rappresenta una vera supercar nelle sue versioni firmate AMG. Adotta lo stesso linguaggio stilistico della regina delle scoperte S Cabrio con una compattezza che ne rende ancora più equilibrata e sportiva l'immagine. Tutte le tecnologie della Classe C in termini di sicurezza ed assistenza alla guida vengono sulla Cabrio declinate al servizio del piacere di guida. Tra le modifiche, un set-up più sportivo con sospensioni ribassate di 15 mm in grado, tra l'altro, di dialogare con il Dynamic Select, per un comportamento stradale “on demand”: dal massimo del comfort e dell'efficienza, a quello più sportivo e reattivo.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/mercedes-benz/mercedes-classe-c-cabrio/