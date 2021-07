Mercedes Classe E Cabrio

La Classe E Cabrio vanta qualità da Classe S e, per la prima volta, viene proposta anche a trazione integrale 4Matic. Dispone della classica capote in tessuto, realizzata in versione insonorizzante totalmente automatica con operazioni di apertura e chiusura in 20 secondi, anche viaggiando fino a 50 km/h. A richiesta può essere equipaggiata con il sistema frangivento elettrico AirCap e con il riscaldamento per la zona della testa AirScarf per godere di un maggior comfort nella guida en-plein-air. A capote chiusa la E Cabrio riprende la silhouette della E Coupé presentando le stesse proporzioni espressive e un design pulito che gioca sulla dimensione orizzontale attraverso linee essenziali. Rispetto alla versione precedente è cresciuta di 123 mm in lunghezza, di 74 mm in larghezza e di 113 mm nel passo.

