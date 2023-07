Mercedes Classe E, come va su strada la berlina super connessa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Percorrere centinaia di chilometri e scendere come se si fosse fatto il giro dell'isolato. L'ultima generazione di Mercedes Classe E, la sesta conferma il carattere da stradista e lo fa con una lista di novità a doppia cifra, a partire dalle motorizzazioni ibride plug-in capaci di percorrere oltre 100 chilometri in modalità completamente elettrica fino ad un abitacolo iperconnesso e con ben tre schermi.

Dimensioni nuova Mercedes Classe E

Esteticamente la nuova Mercedes Classe E riporta la mente ai modelli a zero emissioni EQ, a partire dalla griglia del radiatore disponibile in due diverse versioni a seconda dell’allestimento scelto. Non manca la griglia del radiatore illuminata. Al capitolo aerodinamica, troviamo un dato di Cx di 0,23. Degna di nota l'illuminazione posteriore, con i fari caratterizzati dagli inserti a stella stilizzata. La nuova Mercedes Classe E dichiara dimensioni pari ad una lunghezza di 4949 mm, una larghezza di 1880 mm e un’altezza di 1468 mm. Il passo arriva a quasi 3 metri, 2961 mm metro alla mano, mentre la capacità di carico è fino a 540 litri e scende di circa 100 litri sulle versioni plug-in hybrid.

Mercedes Classe E, guida autonoma

Cambiare corsia in autostrada in modo completamente autonomo. Battezzato “Automatic Lane Change”, lo abbiamo provato al volante della Mercedes Classe E apprezzandone il funzionamento. La funzione ALC è parte integrante dell'Active Distance Assist Distronic con Active Steering Assist, in grado di portare la guida autonoma ad un liello 2 avanzato (su cinque). Con una guida attiva del percorso, il sistema aiuta anche a navigare nelle uscite e a cambiare autostrada. Naturalmente le mani devono sempre rimanere sul volante, pena l'interruzione della funzionalità.

Mercedes MBux Superscreen

Salendo a bordo della Mercedes Classe E si rimane stupiti per il lavoro fatto a Stoccarda, con una plancia senza eguali tra le concorrenti Audi A6 e Bmw Serie 5. L’ampia superficie vetrata dell’Mbux Superscreen vede la presenza di tre schermi tra strumentazione davanti al guidatore, touch centrale dalle generose dimensioni e ulteriore monitor posto di fronte passeggero. A tutto ciò si aggiunge l'head-up display, che si rileva molto comodo nella guida di tutti i giorni per leggere le indicazioni del navigatore. Diventata un vero e proprio ufficio su quattro ruote, la dotazione tecnologica comprende anche una videocamera anteriore tramite la si può partecipare a conference call su Zoom. Questo è possibile grazie all'installazione di applicazioni di terze parti, tra cui il social network TikTok, il browser Vivaldi o il gioco Angry Bird. In nome della massima sicurezza le call sono effettuabili solo a vettura ferma, mentre il passeggero potrà vedersi un film anche durante la marcia. Questo è possibile grazie ad una tecnologia che oscura completamente lo schermo agli occhi del guidatore. Cambiano anche le icone sui display. Sono presentati in modo più semplice e basati sui colori utilizzati per i riquadri degli smartphone. A seconda del mercato, viene utilizzato un modulo di comunicazione con 5G come tecnologia di trasmissione e il nuovo processore permette una maggiore rapidità del sistema multimediale. Il costruttore tedesco sta lavorando anche sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) in modo che l'auto apprenda quali sistemi di comfort gli occupanti del veicolo utilizzano ripetutamente. Date le stesse circostanze, l'obiettivo è che l'IA automatizzi tali funzioni. Mercedes-Benz usa il termine “routine” per questa innovazione.

Mercedes Classe E, primo contatto su strada

Provata su strada in versione mild hybrid E 220 d con il 2.0 diesel da 197 cv e plug-in hybrid E 300, con il 2.0 turbo benzina da 313 cv alimentato anche dalla batteria da 25,4 kWh, la Classe E in entrambe le motorizzazioni ha stupito per i bassi consumi e per le percorrenze fino a quasi 120 km sulla Phev. Per quanto riguarda la ricarica, è presente il sistema di bordo a 11 kW oppure quello rapido a 55 kW. Tra le curve apprezziamo la presenza del Technology Package, opzionale, che consente di migliorare la dinamica grazie alla combinazione delle sospensioni Airmatic autolivellanti con ammortizzatori Ads+ e dell’asse posteriore sterzante di 4,5 gradi, in grado di ridurre il raggio di sterzata di 90 cm. Per ora nessuna informazione ufficiale sui prezzi e versioni, in arrivo entro fine agosto, indicativamente a partire da circa 60.000 euro.