Mercedes Classe E Station Wagon, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova generazione

La nuova Mercedes Classe E si presenta in una veste completamente nuova, a partire dallo stile fino agli interni iperconnessi caratterizzati dal mega schermo a tutta larghezza battezzato Mbux Superscreen. Attesa in concessionaria con il 50% versioni dotate di tecnologia plug-in hybrid con autonomie in solo elettrico superiori ai 100 chilometri, diventa ancora più tecnologica e sicura.

Nuova Mercedes Classe E, lo stile

Come cambia esteticamente la nuova Mercedes Classe E? Esternamente introduce uno stile inedito con chiari riferimenti a modelli già in gamma. All'anteriore spiccano i nuovi gruppi ottici a matrice di led collegati alla grande griglia anteriore con un inserto che riporta la mente ai modelli Mercedes EQ. La mascherina del radiatore dal design tridimensionale è progressiva o classica, a seconda della linea di allestimento. Per entrambe le linee è disponibile come optional la cornice della mascherina del radiatore illuminata.

Nuova Mercedes ClasseE 2024, dimensioni

In confronto al modello precedente, Classe E Station-wagon è cresciuta in larghezza di 28 millimetri. Ciò significa condizioni di abitabilità ulteriormente migliorate per i passeggeri nel vano posteriore: Lo spazio ai gomiti nel vano posteriore arriva a 1.519 millimetri: 25 millimetri in più di prima. Il passo è aumentato di 22 millimetri giungendo agli attuali 2.961 millimetri. In questo modo i passeggeri posteriori dispongono di più spazio a livello delle ginocchia (84 millimetri; +9 millimetri) e delle gambe (934 millimetri; +15 millimetri). Il vano di carico può essere ampliato da 615 litri fino a 1.830 litri. Nel modello ibrido plug-in, la capacità di carico è di 460 – 1.675 litri: anche qui il vano bagagli è piatto. Gli schienali sono frazionati e ribaltabili nel rapporto 40:20:40. azionando due pulsanti sul lato sinistro e destro degli schienali. La station-wagon dispone di serie del portellone posteriore Easy-Pack, che si apre e si chiude con il tasto sulla chiave di accensione, con l’interruttore nella porta lato guida o con la maniglia di sbloccaggio sul portellone posteriore stesso. La copertura avvolgibile e la rete divisoria avvolgibile (entrambe di serie) sono realizzate in due parti. Entrambi gli avvolgibili sono riposti in un proprio alloggiamento.

Interni Mercedes ClasseE, Mbux Superscreen

Gli interni sono caratterizzati dall’ampia superficie vetrata dell’Mbux Superscreen che si estende fino al display centrale e gestito dalla nuova architettura elettronica basata maggiormente sul software e meno sull’hardware. Gli schermi e il sistema di infotainment Mbux condividono così un nuovo potentissimo computer di bordo centrale. Questa forma di rete migliora le prestazioni e la velocità dei flussi di dati. Con la nuova Active Ambient Lighting (optional) con Sound Visualisation, gli occupanti possono anche “vedere” brani musicali e suoni di film o app. La visualizzazione avviene sulla fascia luminosa dell’illuminazione d’ambiente attiva. Ad esempio, sequenze rapide di battute possono causare rapidi cambiamenti di luce, mentre ritmi fluidi possono creare atmosfere luminose che si fondono dolcemente. Il nuovo Mbux è accompagnato da un cambiamento nella presentazione delle icone principali sui display. Sono presentati in modo più semplice e basati sui colori utilizzati per i riquadri degli smartphone. In Europa e in un numero sempre maggiore di paesi, il passeggero anteriore potrà guardare contenuti dinamici come la tv o lo streaming video sul display durante il viaggio senza che il guidatore si possa distrarre. Il sistema basato su telecamera della Classe E utilizza un concetto di filtraggio avanzato che è ancora più intelligente della soluzione precedente e il conducente non potrà più vedere i contenuti dinamici sullo schermo del passeggero.

Arrivano le app

La nuova E station wagon permette l’installazione di app di terze parti, come “TikTok”, il gioco “Angry Birds”, l’applicazione collaborativa “Webex” e l’applicazione per l’ufficio “Zoom”, nonché il browser “Vivaldi”. Un’altra nuova funzionalità è la fotocamera e una videocamera (parte dell’Mbux Superscreen opzionale) sulla parte superiore del cruscotto. Il motivo? Poter tenere riunioni online direttamente dall'auto. Il costruttore tedesco sta lavorando anche sull’uso dell’intelligenza artificiale (AI) in modo che l’auto apprenda quali sistemi di comfort gli occupanti del veicolo utilizzano ripetutamente. Date le stesse circostanze, l’obiettivo è che l’IA automatizzi tali funzioni. Mercedes-Benz usa il termine “routine” per questa innovazione.