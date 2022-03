Mercedes Classe A ibrida plug-in

Solo 1.6 litri per 100 km per la Mercedes Classe A in versione plug-in hybrid. Pur mantenendo un’estetica sportiva e rimanendo nella classe delle compatte, la quarta generazione di Classe A è cresciuta nelle dimensioni ed è diventata più comoda e lussuosa. Tra le peculiarità tecnologiche della nuova Mercedes Classe A rientra il sistema Mbux (Mercedes-Benz User Experience), oltre a una serie di funzioni appannaggio dei modelli delle classi superiori. In determinate situazioni, ad esempio, Classe A può viaggiare in modo parzialmente autonomo. Completamente rivisitati gli interni, con una nuova plancia portastrumenti che non presenta la classica calotta di copertura e si estende ininterrottamente da una porta anteriore all’altra. Su questa è letteralmente sospeso il grande display widescreen che la caratterizza. Una particolarità sono le bocchette di ventilazione sportive che ricordano le turbine degli aerei. Per la nuova Classe A sono disponibili inediti motori diesel e benzina di nuova generazione. Nel dettaglio la Mercedes-Benz Classe A 250 e Plug-in hybrid Automatic Business è lunga 455 cm, larga 180 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 370 litri. Nella versione 250 e Plug-in hybrid Automatic Business costa 45.050 € con motore ibrido plug in di 1.332 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 193 kW/262 cavalli ed una coppia massima di 230 Nm a 1.620 giri/min. La trazione è anteriore. Le emissioni di CO2 sono di 37 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 235 km/h.

Per saperne di più clicca sul listino





