Mercedes Classe A plug-in, 2.150 unità vendute a maggio

Le novità dell'attuale generazione sono sistema MBUX, che vede al centro della plancia un pannello che si estende fino al cruscotto. La tecnologia si ritrova anche nei diversi sistemi di assistenza alla guida: di serie la frenata automatica di emergenza e il mantenimento in corsia; tra gli optional il cruise control adattativo, il sistema di supporto nei sorpassi e quello per il parcheggio semiautomatico. Tante anche le funzioni legate alla app Mercedes Me, inclusa l’apertura dell’auto dal cellulare. A bordo non mancano, tra le numerose opzioni, i sedili con regolazione elettrica o ventilati. In generale, l’abitacolo è curato, ma non molto ampio per chi siede dietro. Numerosi i motori: a benzina c’è innanzitutto il vivace 1.300 cc turbo declinato in tre livelli di potenza dai 109 della A 160 ai 163 cv della A 200). Il 2.000, invece, spazia da 190 a ben 421 cv della sportiva 45 AMG S. Due anche i propulsori a gasolio: il 1.500 da 95 e 116 cv e il 2.0, con 150 o 190 cv. Tutti consumano poco e il 2.000 cc si distingue per fluidità e grinta. C’è poi la ibrida plug-in, basata sul 1.300 ma con l’aggiunta di un motore elettrico da 218 CV: lo scatto è davvero molto buono.

