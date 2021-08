Mercedes Classe S - 33 esemplari

A bordo di Classe S il lusso moderno raggiunge livelli inediti. I progettisti hanno creato un ambiente di benessere in stile lounge caratterizzato da eleganza, pregio e leggerezza. Con la sua nuova architettura, le superfici moderne e la disposizione ergonomica dei display, la plancia portastrumenti attira l’attenzione. Grazie all’elevato comfort acustico e di marcia, oltre alla ricca offerta di programmi Energizing Comfort, Classe S punta sempre a garantire il benessere assoluto dei suoi occupanti: questi beneficiano anche dell’efficace filtraggio dell’aria, le cui prestazioni potenziate sono segnalate dalla nuova denominazione Energizing Air Control. Tra gli highlight spiccano, oltre ai cinque schermi, i ricchi elementi decorativi nella plancia portastrumenti e nel vano posteriore (nell’allestimento First Class). Una versione particolarmente raffinata prevede un’impiallacciatura a poro aperto attraversata da sottili inserti decorativi in vero alluminio che seguono la forma dell’elemento. La tecnica led permette un’illuminazione degli interni interattiva: l’illuminazione di atmosfera attiva è contenuta nei sistemi di assistenza alla guida e supporta a livello visivo i messaggi di avvertimento. Il Blind Spot Assist attivo, ad esempio, mette in allerta il guidatore con un’animazione luminosa rossa in presenza di un pericolo di collisione. Inoltre il comando della climatizzazione o dell’assistente vocale “Hey Mercedes” può fornire un feedback luminoso.

