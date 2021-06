Mercedes Cls, tutti i dettagli della serie aggiornata

2' di lettura

L'aggiornamento della Cls non si limita all'aspetto e all'arricchimento delle tecnologie, ma allinea la robusta berlina sportiva ai parametri green definiti dalla Mercedes con una gamma meno estesa del passato, ma più densa di motori mild-hybrid a 48V.

Mercedes Cls, adesso segue i dettami dello stile Amg

Il restyling non stravolge la personalità della berlina-coupé della Mercedes, ma rende il suo aspetto e il suo abitacolo un po' più sportivi, slancia ancora più la sua silhouette e conferisce maggiope aggressività al frontale. L'aggiornamento si basa sul pacchetto Amg Line che comprende un kit aerodinamico disseminato nella carrozzeria ed è completato dalla rinnovata mascherina e da inediti abbinamenti cromatici, basati sul colori nero lucido e cromo argentato.

Loading...

Mercedes Cls, le foto della rinnovata berlina-coupé Photogallery11 foto Visualizza

Nell'abitacolo la novità di spicco è costituita dal volante capacitivo che riconosce quando è trattenuto dal guidatore senza che quest'ultimo debba segnalarlo accennando a una leggera sterzata. Il volante percettivo può ospitare sulle razze i comandi dell'opzionale pacchetto di assistenza alla guida Adas, attivabili a sfioramento. Lo stile dell'arredamento della rinnovata Cls non differisce da quello della serie precedente. Tuttavia, entrano in scena rivestimenti, materiali e abbinamenti cromatici inediti che attualizzano l'aspetto dell'ambiente. Inoltre, al pari dell'esterno, adesso l'interno può essere personalizzato più estesamente.

Mercedes Cls, quattro motori e quattro ruote motrici

In Italia la rinnovata Mercedes Cls è proposta, almeno per il momento, con due motorizzazioni turbodiesel e altrettante a benzina. Le prime sono costituite dal quattro cilindri di 2 litri mild hybrid della 300d che con la funzione boost garantita dal motogeneratore arriva sviluppare 285 cavalli e il sei cilindri di 3 litri con 330 cavalli, non elettrificato, della 400d. Tra le seconde, entrambe mild-hybrid, si può optare per il sei cilindri turbo di 3 che può erogare sino a 389 cavalli della 450 o per l'analoga unità, però sottoposta a cura ricostituente dall'Amg, della 53 che può metter in campo sino a 457 cavalli. La Cls firmata dall'Amg adesso propone adesso anche la modalità di guida Race con Drift Mode. Tutte le Cls adottano il cambio automatico a nove marce e sono disponibili solo con la trazione integrale 4Matic.

Mercedes Cls, versioni e prezzi

La nuova famiglia della Cls è offerta negli allestimenti Premium e Premium Plus, tanto nel caso delle versioni turbodiesel 300d e 400d quanto in quella della variante a benzina 450. I prezzi partono da 89.000 e arrivano a 100.000 euro. Invece, la Mercedes-Amg Cls 53 4Matic+ è offerta in un allestimento specifico e costa 119.000 euro.