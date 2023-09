Mercedes concept Cla, a Monaco anticipa come saranno le prossime compatte elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

La concept Cla è la progenitrice della prossima generazione di Mercedes compatte. Infatti, la show-car che debutta al salone di Monaco è una vetrina del nuovo corso stilistico e ancora più, delle numerose tecnologie inedite sviluppate dalla casa tedesca per l'elettrificazione e la connettività per i suoi futuri modelli di taglia meno robusta. Alcune delle quali, inevitabilmente, si riverseranno anche su altre future Mercedes, di ogni genere e taglia.

Mercedes concept Cla, ispira quattro le future compatte elettriche Mercedes

La concept Cla è una berlina-coupé con un frontale a naso di squalo disseminato di Led, firme luminose molto riconoscibili oltre che animate e caratterizzate dall'estesa presenza di grafiche della Stella a Tre Punte, una silhouette slanciata e una parte posteriore ispirata a quella della sportiva Amg Gt. Questa Cla anticipa l'avvento di una gamma a emissioni zero che sarà composta da quattro modelli, che sfrutteranno tecnologie svelate dalla Vision EQXX: l'elettrica da 1.000 chilometri di autonomia. Le future vetture compatte full-electric della Mercedes che dovrebbero comparire entro il 2025 saranno oltre alla coupé a quattro porte anticipata dalla show-car a Monaco, una shooting brake e due suv. Arriveranno in rapida successione per rivoluzionare il concetto di entry-level della Mercedes tanto con la sostenibilità quanto con la raffinatezza, ispirata dalla strategia del lusso che guida la road-map della casa tedesca.

Mercedes concept Cla, tecnologie d'avanguardia

Per questa famiglia la Mercedes ha sviluppato tecnologie inedite e all'avanguardia. In primis, la piattaforma Mma che completa il quadro di quelle concepite per l'elettrificazione aggiungendosi all'Eva su cui si basano i modelli più grossi della gamma Eq e a quella per i mezzi commerciali e i van. La Mma è predisposta per accogliere sistemi propulsivi elettrici sia monomotore per le versioni a trazione posteriore sia bimotore per quelle a trazione integrale ed è stata concepita per arrivare a proporre quella che si può definire la one-litre-car elettrica. Infatti, la tecnologia di trazione elettrica dei modelli di serie promette un'autonomia e consumi di riferimento per il settore: 750 chilometri e 12 kWh/100 km. Direttamente derivata da quello della Vision EQXX, il sistema di trazione sviluppato interamente dalla Mercedes comprende un’architettura elettrica a 800 V, che permette ricariche in corrente continua fino a 250 kW per recuperare fino a 400 chilometri di autonomia in 15 minuti e offre la ricarica bidirezionale sia alla rete elettrica sia a device esterni. L'architettura è abbinata a un’unità di trazione molto compatta composta da un motore elettrico praticamente privo di terre rare con 238 cavalli, cambio a due rapporti ed elettronica di potenza, che incorpora il controllo del motore e della trasmissione in un unico processore. Per questo sistema la Mercedes prevede due diversi tipi di batterie: una al litio-fosfato-ferro e una molto innovativa all'anodo in ossido di silicio.

Mercedes concept Cla, nuovo sistema operativo MB.OS

Inoltre, la concept Cla porta al debutto anche la piattaforma MB.OS, evoluzione di quella del già sofisticato sistema d'infotainment Mbux con interfaccia grafica, processore e Ai ulteriormente perfezionati e potenziati. Il sistema si basa su un'architettura proprietaria chip-to-cloud che disaccoppia hardware e software per facilitare l’introduzione costante da remoto di innovazioni nelle vetture. Il sistema gestisce infotainment, guida autonoma, dinamismo e ricarica. Inoltre introduce nell'abitacolo un display Superscreen che si estende in tutta la plancia, evoluzione di quelli che si sono negli interni delle più grosse EQ, che offre una grafica tridimensionale.

Mercedes concept Cla, interno ispirato alle grandi, sostenibile e funzionale

L'ampiezza del passo della piattaforma Mma, non dichiarata come tutte le altre misure della show-car, si riflette nell'abitacolo determinando un ambiente spazioso. L'interno realizzato in larga misura con materiali sostenibili, persino carta riciclata e bambù, è arredato con uno stile che coniuga la tradizione con l'innovazione, o meglio la digitalizzazione, rivolto ad accompagnare senza scossoni troppo da fantascienza anche l'ambientazione dei passeggeri e la facilità d'interazione fra uomini e macchina.