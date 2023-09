Mercedes, dall’MBUX si controllano i dispositivi di casa (anche con Samsung Smarthings)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercedes ha aggiunto una funzionalità al suo assistente vocale MBUX. La nuova tecnologia consentirà di controllare gli elettrodomestici e le apparecchiature di sicurezza di casa con una semplice richiesta vocale. L'aggiornamento per la casa intelligente MBUX Voice Assistant supporta i prodotti Philips Hue, Samsung SmartThings, TP-Link e myQ di Chamberlain Group. Tutti i dispositivi e le apparecchiature che si possono controllare includono sia le luci che le prese intelligenti e ancora i termostati, i rilevatori di movimento, ma anche le porte del garage.

La verifica è attivabile con un semplice comando vocale

Il servizio permette di verificare lo stato di elettrodomestici e altri impianti con una semplice richiesta vocale. Basterà chiedere “Ehi Mercedes, va tutto bene a casa?”. Mentre il sistema potrebbe rispondere “Tutte le finestre sono chiuse, ma la luce è ancora accesa nella camera da letto”. Si possono, inoltre, connettere i propri account di casa attraverso il veicolo chiedendo “Ehi Mercedes, collega il mio account di casa”. La richiesta può generare un codice QR sul display centrale che gli occupanti la vettura possono scansionare con il proprio smartphone.

Previsto anche un panel di nuove funzionalità via etere

Il nuovo set di funzionalità arriva mentre Mercedes rilascia un ulteriore aggiornamento molto più ampio per il suo sistema di infotainment MBUX. La casa automobilistica, infatti, ha portato il suono Dolby Atmos sui suoi veicoli attraverso l’aggiornamento via etere. Ma non soltanto. Adesso, infatti, sono compresi altri aggiornamenti dell’Assistente vocale che consentono di controllare anche le funzionalità del sistema di infotainment, come ad esempio riprodurre una canzone o leggere delle notizie, semplicemente con l’aggiunta attivata dall’app NewsFlash.

L’aggiornamento è disponibile su 700 mila veicoli nel mondo

Mercedes offre anche l’app Web YouTube per le sue vetture model year 2024. L’elenco che ne deriva comprende sia la Classe S che l’EQE, ma anche l’EQS che sono dotate di Entertainment Package Plus. Anche l’Hyperscreen dell’EQE e dell’EQS riceve in questa occasione delle funzionalità migliorate, consentendo ai passeggeri di ascoltare contenuti dinamici con l’audio in-car oppure selezionare una specifica foto per personalizzare lo schermo dell’infotainment. Il brandi Stoccarda ha offerto il nuovo aggiornamento su oltre 700.000 veicoli in tutto il mondo.

La terza generazione dell’MBUX pronta nel 2025

Come è noto Mercedes sta preparando la terza generazione dell’MBUX che sarà pronta nel corso del 2025. Un assaggio degli aggiornamenti di infotainment sono stati introdotti all’inizio di quest’anno, con una serie di integrazioni di app come Angry Birds, TikTok, Zoom e il browser web Vivaldi. Il nuovo servizio include anche inedite automazioni che semplificano diverse funzioni del vettura, come HVAC, per il raffreddamento dei sedili e le stazione radio, attivabili con un solo comando. La tecnologia non richiede nessun tipo di costi aggiuntivi per l’utilizzo.