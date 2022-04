Mercedes e Amazon: “Alexa, prenota un test drive”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercedes offre una nuova porta d'ingresso nel suo mondo: Alexa, l'assistente vocale di Amazon. Grazie alla nuova Skill ‘Mercedes-Benz' disponibile su Alexa, è infatti possibile ricercare la concessionaria più vicina, prenotare un test drive o richiedere un preventivo tramite l'assistente vocale di Amazon. Un nuovo punto di contatto con i clienti o possibili tali che si integra con quelli già esistenti e rende ancora più coinvolgente la customer journey. Per attivare l'interazione con l'assistente vocale e utilizzare le funzionalità offerte dalla Skill è sufficiente pronunciare il comando: “Alexa, avvia Mercedes-Benz”.

Sinergia tra mondo reale e digitale

La sinergia tra esperienza fisica e digitale rappresenta un elemento fondamentale della Best Customer Experience 4.0 e rappresenta un elemento strategico per instaurare con i clienti un rapporto di continuità, con un elevato livello di fidelizzazione. Nell'ambito di questa strategia, gli appassionati della Stella a tre punte (soprattutto i più giovani e amanti della tecnologia) possono oggi contare su una nuova porta di accesso per entrare in contatto con il Brand. L'inedita Skill Alexa ‘Mercedes-Benz' permette, infatti, di prenotare un test drive, richiedere un preventivo o ricercare una concessionaria, attraverso un set di semplici journey vocali assistite.

Come funziona

Per accedere a questa nuova Skill è sufficiente un qualsiasi dispositivo con integrazione Alexa. Per attivare l'interazione con l'assistente vocale ed aprire le funzionalità offerte dalla Skill basta pronunciare il comando: “Alexa, avvia Mercedes-Benz”. Nei passaggi successivi, si potrà chiedere ad Alexa di ricercare la concessionaria più vicina, prenotare un test drive o richiedere un preventivo.

L'assistente vocale di Amazon chiederà quindi l'autorizzazione all'utente per utilizzo dei dati necessari per elaborare la richiesta e fornire la risposta. Nel giro di poche ore, il Customer Contact Center Mercedes-Benz prenderà contatto con l'utente, raccogliendo le informazioni utili ad inoltrare la richiesta al dealer.